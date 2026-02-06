新地两盘申改住宅获规划署「开绿灯」 屯门古洞共涉3732伙

多个住宅改划项目有望放行，最瞩目为新地旗下2个改划申请项目，包括屯门大榄涌村及古洞双鱼河项目，共涉3732伙住宅单位，均获规划署不反对，城规会将于今日审议料会「开绿灯」通过。

上述项目中规模最大为屯门大榄涌村的大型住宅发展项目，早于2002年获批发展1560伙住宅，发展商去年向城规会申请修订，包括放宽总楼面与高限，将提供2670伙住宅，最新获规划署不反对，城规会将于今日审议料会通过。

城规今审议料「开绿灯」

该项目位于屯门大榄涌丈量约份第385约多个地段及毗连政府土地，邻近香港海关学院，地盘面积约65.8万方呎，新方案提议放宽住宅部分地积比率至逾2倍，并增设非住宅部分，以0.077倍地积比率发展，令项目可建总楼面由约114.1万方呎，放宽至约138.6万方呎，合共增加逾21%，当中住宅部分占约116.8万方呎，兴建村屋的楼面涉约16.8万方呎。非住宅部分设有零售及商业设施，总楼面约5万方呎。

古洞双鱼河项目向城规会申请放宽发展密度，以建1062伙，最新获规划署不反对，城规会将于今日审议料会通过。

大榄涌村规模最大

新方案亦建议放宽建筑物高度限制，由18层放宽至24层（包括1层地库），以及由主水平基准以上70米放宽至84米。新方案下，项目将兴建7座住宅大楼，楼高6层至23层，虽然较旧方案的13座住宅少6幢，但新方案将兴建17座洋房，每座楼高2层。

另外，古洞双鱼河项目，早于2022年获城规会批建909伙，该公司去年再递交新发展方案，申请放宽发展密度，以兴建3幢16层高分层住宅，单位伙数增加16.8%至1062伙。最新获规划署不反对，城规会将于今日审议料会通过。

最新地盘面积约21万方呎，包括政府土地约5.67万方呎，地盘面积较获批计划略为缩减约1173方呎。地积比率由不多于2倍，申请略为放宽至2.012倍，以兴建3幢楼高16层分层住宅，另设1层地库等，而住宅幢数较旧方案的6幢减少一半，而建筑物高度限制为水平基准上70米，合共提供1062伙，平均每伙单位面积约399方呎，估计住客数目2868人，而住宅总楼面维持424102方呎。另有，会所楼面保持19085方呎不变。整个项目料于2032年落成。

另外，协成行旺角中心商厦，去年底向城规会申请改装学生宿舍，以提供198个房间，涉及276个宿位。最新获规划署不反对，城规会将于今日审议料会通过。

由财团持有的荃湾白田坝街项目，早前向城规会申请放宽地积比及高限，以重建一幢楼高28层的酒店，共提供299个酒店房间。最新获规划署不反对，城规会将于今日审议料会通过。