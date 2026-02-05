Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滶晨系列26伙加价最多6% 全盘累售756伙 吸金131亿元

楼市动向
更新时间：16:45 2026-02-05 HKT
发布时间：16:45 2026-02-05 HKT

新世界伙帝国、资本策略、丽新发展及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘港岛南岸滶晨系列，自推出以来市场反应热烈，深受市场追捧。今天更新价单，涉及两期共26伙高层单位，包括24伙两房及2伙1房，加幅最高约6.4%，将于下周一(9日)生效。

上述单位面积介乎418至591方呎，最新价单定价1,405万至2,073.7万元，价单呎价32,703至36,298元，折实售价约1,159.1万至1,710.8万元，折实呎价约26,978至30,309元。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，因市况向好，预期在低息环境下，市场寻求资金出路，港岛南港铁站地标豪宅需求殷切，而项目大部分三房及四房可饱览深水湾海景，更特设私人升降机前厅，私隐度极高，同区罕有供应。当中滶晨II面向深水湾三房大户仅余最后2伙待售。

滶晨II今日售出1伙两房户，为第2座40楼B室，属2房双套设计，面积496方呎，成交价1,377.7万，呎价27,776元。滶晨系列开售至今合共售出756伙，占全数单位近92%，共套现逾131亿元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
3小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
3小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT