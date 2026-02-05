滶晨系列26伙加价最多6% 全盘累售756伙 吸金131亿元

新世界伙帝国、资本策略、丽新发展及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘港岛南岸滶晨系列，自推出以来市场反应热烈，深受市场追捧。今天更新价单，涉及两期共26伙高层单位，包括24伙两房及2伙1房，加幅最高约6.4%，将于下周一(9日)生效。

上述单位面积介乎418至591方呎，最新价单定价1,405万至2,073.7万元，价单呎价32,703至36,298元，折实售价约1,159.1万至1,710.8万元，折实呎价约26,978至30,309元。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，因市况向好，预期在低息环境下，市场寻求资金出路，港岛南港铁站地标豪宅需求殷切，而项目大部分三房及四房可饱览深水湾海景，更特设私人升降机前厅，私隐度极高，同区罕有供应。当中滶晨II面向深水湾三房大户仅余最后2伙待售。

滶晨II今日售出1伙两房户，为第2座40楼B室，属2房双套设计，面积496方呎，成交价1,377.7万，呎价27,776元。滶晨系列开售至今合共售出756伙，占全数单位近92%，共套现逾131亿元。