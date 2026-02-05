去年私楼落成量1.84万伙未达标 按年减产24%

据差估署最新《香港物业报告(每月补编)》显示，去年私人住宅落成量共录18,448伙，并未达政府去年全年落成预测20862伙目标，只达目标约88.4%；而且，按年落成量减少5813伙或约24%。

若按单位面积划分，去年落成量仍然以细单位占最多，当中面积约431方呎以下细单位有9,859伙，占整体约53.4%；其次面积432至752方呎单位录6,565伙，占比约35.6%；面积753方呎至1,075方呎单位约1,245伙，占比约6.7%。

大单位方面，面积1,076至1,721方呎单位则有614伙，占比约3.3%；面积1,722方呎或以上单位仅有165伙落成，占约1%最少。

以地区划分，整体落成量以九龙区占最多，合共有9,002伙，占整体约48.8%；而新界区有6,626伙，占约35.9%；港岛区则有2,820伙，占约15.3%。

而去年12月私人住宅落成量891伙，按月增加508伙或1.3倍。