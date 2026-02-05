Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年私楼落成量1.84万伙未达标 按年减产24%

楼市动向
更新时间：16:10 2026-02-05 HKT
发布时间：16:10 2026-02-05 HKT

据差估署最新《香港物业报告(每月补编)》显示，去年私人住宅落成量共录18,448伙，并未达政府去年全年落成预测20862伙目标，只达目标约88.4%；而且，按年落成量减少5813伙或约24%。

若按单位面积划分，去年落成量仍然以细单位占最多，当中面积约431方呎以下细单位有9,859伙，占整体约53.4%；其次面积432至752方呎单位录6,565伙，占比约35.6%；面积753方呎至1,075方呎单位约1,245伙，占比约6.7%。

大单位方面，面积1,076至1,721方呎单位则有614伙，占比约3.3%；面积1,722方呎或以上单位仅有165伙落成，占约1%最少。

以地区划分，整体落成量以九龙区占最多，合共有9,002伙，占整体约48.8%；而新界区有6,626伙，占约35.9%；港岛区则有2,820伙，占约15.3%。

而去年12月私人住宅落成量891伙，按月增加508伙或1.3倍。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
4小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
4小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT