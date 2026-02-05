Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美孚「师奶兵团」沽土瓜湾三层巨舖 老人院斥1.12亿转租为买

楼市动向
更新时间：12:20 2026-02-05 HKT
发布时间：12:20 2026-02-05 HKT

人称「师奶兵团」的著名楼市投资者沽货，市场消息指，马头围道富恒阁一个面积约1.6万平方呎的巨舖最新以1.12亿元成交，呎价约7,000元。

上述舖位为马头围道104至112号富恒阁1、2、3楼连地下独立出入口，涉及面积约1.6万平方呎，于今年1月8日以1.128亿元沽出，成交呎价约7,000元。

新买家为长春护老中心（第二分院）有限公司，即为现时物业1至3楼租户，意味老人院转租为买，购入自用。

据了解，原业主为美孚「师奶兵团」林太或有关人士持有，2014年以1.5亿元购入物业地下舖位至3楼，去年业主把整项物业交由代理放售，叫价2亿元，地下由餐厅租用，楼上为老人院。如今先以1.12亿元沽出楼上部分，现仍保留近2,000平方呎地舖。

相关文章：「师奶兵团」短炒4个月沽货赚90万 撤辣两年累斥7400万入市 目标不只美孚新邨
 

 

