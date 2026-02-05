Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅连录港漂专才客「转租为买」 何文田半山壹号、将军澳屋苑录市价成交

楼市动向
更新时间：11:22 2026-02-05 HKT
发布时间：11:22 2026-02-05 HKT

政府积极引入外来人才，部分来港一段时间后，逐渐适应新环境，加上租金趋势向上及看好本港楼市前景，决定「转租为买」，豪宅如何文田半山壹号，以及大型屋苑如将军澳都会駅及天晋，连环录专才客入市个案，并且以市价主导。

美联分行高级分区营业经理马兆锋表示，受惠政府各项引入人才政策，对优质住宅需求持续增加，带动区内豪宅交投气氛向好，其中何文田半山壹号二期半山径17号一个高层单位，面积约1137方呎，属3房间隔，最新以2275万成交，呎价约20009元，属市价水平。

半山壹号2275万沽

据了解，买家透过高才通计划来港，之前一直租楼住，心仪区内校网优越，因此决定购入单位自用。

港置分行营业经理曾梅芳表示，将军澳都会駅9座低层G室，面积约731方呎，最新获专才客「零议价」以1050万连租约承接，呎价约14364元， 属市价成交。买家计划于租约期满后收回单位自住。

天晋呎价1.79万易手

美联分行高端首席客户总监彭嘉蔚表示，将军澳天晋1期2座中层D室，面积536方呎，2房间隔，原开价980万放售，最新议价后减价20万或约2%，以960万成交，呎价约17910元，属市价水平。据了解，买家透过高才通计划来港，现正租住邻近屋苑，心仪单位景观开扬，所以决定「转租为买」。

除专才客之外，随著租金持续向上，本地租客转买个案明显增加。港置分行区域营业董事范文涛表示，将军澳安宁花园6座中层D室，面积约538方呎，属3房间隔，单位以560万放盘约三星期后，吸引同区租客洽购，议价后以538万易手，呎价约10000元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前