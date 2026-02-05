豪宅连录港漂专才客「转租为买」 何文田半山壹号、将军澳屋苑录市价成交

政府积极引入外来人才，部分来港一段时间后，逐渐适应新环境，加上租金趋势向上及看好本港楼市前景，决定「转租为买」，豪宅如何文田半山壹号，以及大型屋苑如将军澳都会駅及天晋，连环录专才客入市个案，并且以市价主导。

美联分行高级分区营业经理马兆锋表示，受惠政府各项引入人才政策，对优质住宅需求持续增加，带动区内豪宅交投气氛向好，其中何文田半山壹号二期半山径17号一个高层单位，面积约1137方呎，属3房间隔，最新以2275万成交，呎价约20009元，属市价水平。

半山壹号2275万沽

据了解，买家透过高才通计划来港，之前一直租楼住，心仪区内校网优越，因此决定购入单位自用。

港置分行营业经理曾梅芳表示，将军澳都会駅9座低层G室，面积约731方呎，最新获专才客「零议价」以1050万连租约承接，呎价约14364元， 属市价成交。买家计划于租约期满后收回单位自住。

天晋呎价1.79万易手

美联分行高端首席客户总监彭嘉蔚表示，将军澳天晋1期2座中层D室，面积536方呎，2房间隔，原开价980万放售，最新议价后减价20万或约2%，以960万成交，呎价约17910元，属市价水平。据了解，买家透过高才通计划来港，现正租住邻近屋苑，心仪单位景观开扬，所以决定「转租为买」。

除专才客之外，随著租金持续向上，本地租客转买个案明显增加。港置分行区域营业董事范文涛表示，将军澳安宁花园6座中层D室，面积约538方呎，属3房间隔，单位以560万放盘约三星期后，吸引同区租客洽购，议价后以538万易手，呎价约10000元。