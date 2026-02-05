东涌居屋开放式户抢手 业主惊觉「开错价」即场反价15万沽

近期楼市成交畅旺，不少业主借势反价沽货。东涌裕泰苑有开放式单位放盘，首日即吸引多组买家洽购，业主即场反价15万元以200万元成交。

中原地产东涌区高级分区营业经理吴家威表示，分行新近促成东涌裕泰苑A座中层2室成交，实用面积279方呎，属开放式间隔，第二市场（未补地价）叫价185万元，业主短暂封盘两个月后，近日重新开盘，放盘首日即吸引多组买家洽购。

业主有感反应热烈，觉得开错价，因此即场反价15万元至200万元，最后获买家追价购入。

吴家威表示，买家为上车客，见居二市场放盘有限，加上单位附有新装修，遂果断即追价入市。原业主于2020年7月以145万元未补价买入单位，持货约6年转售，帐面获利55万元，单位期内升值约38%。

裕泰苑主打中小型户 最细278方呎起

东涌裕泰苑属于「出售居者有其屋计划单位2018」项目， 于2020年12月正式入伙。裕泰苑位于东涌北大屿山医院对面，距离东涌站约15分钟步行路程，乘巴士接驳则约5分钟。裕泰苑分两座，合共提供1226个单位，面积由278平方呎至572平方呎，其中有341个单位设有露台，露台实用面积约30至40平方呎，售价由158.9万元至428万元，平均呎价6698元。

