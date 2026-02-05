北都规划可为引入F1赛事作准备｜赵锦权

去年10月，新加坡举办为期3天的F1大奖赛，再次印证顶级赛事对城市的强大拉动力。根据当地旅游部门统计，赛事共吸引逾30万人次入场，创下历来第二高纪录。自新加坡首次承办F1以来，累计吸引超过72万名旅客，为当地带来约22亿新加坡元的旅游收益。

F1赛事不仅是一场体育竞赛

更值得关注的是，新加坡政府在2022年以F1赛事为核心，协同举办近25场国际会议，成功吸引约9万名与会代表，实现「赛事＋会展」的协同效应。这策略不仅扩大了赛事的经济影响力，更强化了城市在国际商务交流中的地位。

同样，2024年上海的F1赛事也吸引约20万名观众到场，周边酒店入住率显著提升，平均房价上涨约两成，直接经济效益达14亿元人民币，整体经济产出更接近40亿。相关效益在2025年进一步增长，显示F1赛事不仅能带来短期收益，更能形成持续的增长动能。F1赛事不仅是一场体育竞赛，更是一个能整合旅游、酒店、商务及消费产业的重要引擎。香港若能引入F1，不仅可承接内地超过两亿粉丝的庞大消费需求，还能推动赛事与会展产业协同发展。

可参考新加坡及墨尔本经验

笔者认为香港北部都会区规划，为兴建F1赛道提供理想契机。根据国际汽车联会（FIA）的规范，F1赛道单圈长度需介乎3至7公里，总赛程不得超过307公里，赛道类型主要分为永久赛道与临时街道赛道。目前北部都会区仍处于规划阶段，特区政府可把握时机，在设计道路网络时预先咨询专业意见，兼顾未来举办临时街道赛的需求，包括赛道路面材质、弯道设计及周边空间布局等，从规划层面为赛事落地创造有利条件。

此外，新加坡、澳洲墨尔本、美国拉斯维加斯等地，皆具备将现有道路转化为合规临时赛道的成熟经验，其在工程技术、交通管理及公众协调等方面的做法，值得香港参考。

赵锦权

戴德梁行大中华区首席执行及环球董事

