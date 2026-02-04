楼市供应「四低」成重要支撑｜马泰阳

日前美国联储局公布最新议息结果，息率一如市场预期维持不变，但市场普遍预期，今年美国将延续减息潮，配合近期本港经济持续复苏及港股徘徊高位等利好因素，促使资金持续流入楼市，尤其近日大热西沙红盘销情接二连三报捷，为全年楼市写下「开门红」。楼市「早春」不仅展现市场信心，也为全年楼市奠定稳固基础。

今年楼价料升10%至15%

自去年初以来楼市交投明显回暖，惠及楼价「触底」回勇。日前差饷物业估价署公布12月份私人住宅售价指数，按月升约0.23%，连升7个月，创出逾4年最长升浪。

「美联楼价指数」同步向好，最新报136.51点，本年迄今升1.34%，而指数则已连升8个月，创自2018年8月后最长纪录。笔者预期，今年楼价有望承接去年反弹趋势，全年再升约10%至15%。

笔者看升下半年楼价的原因，除了楼市自身购买力爆发，以及利好因素涌现外，楼市潜在供应持续下降亦属个中主因。早前房屋局公布最新「私人住宅一手市场供应」资料，出现「四低」情况，显示楼市应压力见纾缓，成为今年楼市向好的重要支撑因素。

一、施工量低

第一「低」是楼市施工量低。资料显示，去年私宅施工量仅8,800伙，较2024年1.99万伙急挫约55.8%，创出16年新低。个人认为，这是由于近年曾出现一手库存高企的情况，以及卖地相对以往为少，令发展商放缓动工步伐。

二、落成量低

第二「低」是落成量「低」。落成量于2024年达致2.43万伙后， 见顶回落，去年录1.84万个单位落成，按年减少约24.3%，与原先差估署预测去年全年落成量约2.09万伙相比，低出约11.8%，即较目标「低」逾1成。

三、现楼货尾量低

第三「低」是现楼货尾量低。去年新盘销情畅旺令去货速度加快，单计去年第4季，一手私宅成交量已录近4,900宗，带动已落成未售出单位数目，即现楼货尾大幅回落至第四季的2.3万个，按季减少3000个，比起去年第一季2.8万个高位更大减5,000个，连跌3季至5季新低。

四、建筑中未售单位数目低

此外，一手去货提速，除了令现楼货尾减少，连带建筑中未售单位亦跌至逾4年新「低」。资料显示，去年第四季建筑中未售出单位数目录6.1万个，按季减少1000个，较2024年第三季高位7.7万个更大减约1.6万伙，连跌5季并创逾4年低位。

综合以上数据可见，楼市供应减少已成「大势」，结合最近发展商积极「减供应、促销售」双轨并行，相信将对市场带来一定支持，有望延续当下「阳春」的强势。

马泰阳

美联集团行政总裁（住宅）

相关文章：宏福苑安置宜情理法兼备 长远改革维修监管｜黄浩明