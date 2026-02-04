90后夫妇感楼市持续升温 葵涌睇楼多时终596万入市 「对海景一见倾心」 直击单位内部

今年楼市小阳春提早爆发，成交步伐加快，推动楼价持续上升。中原地产葵涌高级资深分区营业经理许伟业表示，分行新近促成葵涌月海湾2座高层B室成交，实用面积约412平方呎，两房间隔，享海景，开价605万元，成交价596万元，实用呎价14466元。去年3月同类单位造价515万元，楼价约一年间上升逾15%。

许伟业指，买家为「90后」年轻夫妇，睇楼一段时间，感觉市况持续升温，并越趋紧张，之前想洽购芊红居单位，但未及出手已经售出，亦曾留意新葵芳花园，因交通便利，但楼龄较旧；恒景花园两房叫价则偏离市价；葵涌广场两房楼价更已上升两成。

直击葵涌月海湾2座高层B室：

连睇月海湾4盘

最终，夫妇转向考虑月海湾，先后参观4个单位，其中一个山景户装修合心意，但再看一个海景单位后，一见倾心，加上获家人支持，过去周末「翻睇」后即决定入市，还价586万元洽购，最终买卖双方各自让步，以596万元成交。从相片可见，单位空间阔落，备有簇新装修及少量订制家私。 据悉，原业主于2013年以430万元买入单位，持货约13年，账面赚166万元，单位升值39%。

由信置发展月海湾位于下葵涌葵联路100号，靠近葵盛西邨，于2002开始入伙，共有2座，提供372个单位，实用面积由396方呎至552方呎。屋苑设有会所，提供泳池、缓跑径、儿童游乐场、烧烤场、健身室、桌球室及桑拿浴室等。