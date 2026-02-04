H&M全港仅余1间分店 铜锣湾巨舖由龙丰及内地时装进驻 又一城店月内结业

连锁时装店H&M位于铜锣湾百德新街FASHION WALK的4层高旗舰店，将于本月21日正式结束营业，该巨舖亦拆细租出，分别由药妆、时装店及餐饮进驻；而H&M位于九龙塘又一城分店，亦紧接铜锣湾店，将于2月22日结束营业。换言之，H&M全港仅余荃湾广场一间分店。

龙丰每月逾120万租地舖 内地时装进驻1及2楼

铜锣湾百德新街恒隆中心商场FASHION WALK地下至3楼，合共4.6万方呎，早于2013年舖市高峰期，由H&M以天价月租1,000万承租，曾是全亚洲最大旗舰店，随后在2019年，以及2021年疫市期间，曾传出H&M计划退租，当时恒隆方面曾表示，租约尚有数年未完。

早前本报率先披露，FASHION WALK地舖由H&M承租的约1万呎楼面，获连锁药妆店龙丰集团以每月逾120万租用，平均呎租120元。而最新更有突破性进展，该物业1楼及2楼，分别由内地时装店及餐饮承租。而H&M位于九龙塘又一城分店舖址，亦获多名租客积极洽租。

H&M曾于本港坐拥分店多达13间，惟近年不断撤走，继铜锣湾及九龙塘店本月结业，全港亦仅余荃湾广场分店。H&M于去年就铜锣湾旗舰店即将结束营业时表示，强调重视香港市场发展，将积极寻找合适地点开设新门店。

H&M表示，「作为粤港澳大湾区的重要城市，香港在H&M的发展策略中一直占据关键地位。我们将透过优化门店组合，进一步提升产品供应及品牌体验，以满足本地顾客的需求。展望未来，H&M将继续加速在大中华区的发展，包括香港及大湾区。」

虽然本港两大旗舰店于本月结业，但另一边厢，H&M深圳店作大力发展，深圳H&M 1234 Space旗舰店，已于2025年夏季完成升级改造。

