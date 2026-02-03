宏福苑安置宜情理法兼备 长远改革维修监管｜黄浩明

大埔宏福苑火灾是罕有的五级火警，造成了168人死亡、79人受伤的惨剧，政府自火灾当日起积极提供各项支援，协助灾民渡过难关，笔者对政府的工作表示支持。然而灾民的长远安置安排仍未有定案，立法会曾就此讨论了「大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的议案」，收集议员意见，笔者认为需要适当向灾民提供支援，惟政府作决定时应妥善平衡社会各界的声音，既做好灾民的安置工作，长远亦要改革大厦维修的监管制度，避免灾难重演。

原址重建需时长 非理想方案

就灾民的安置安排，政府已公开表明不打算原址重建，对此笔者表示理解，因宏福苑多达1,984户，要所有住户达成共识是不可能的，而且原址重建需经过调查搜证、业权收购、拆卸重建等多个阶段方能完成，需时较长，笔者认为政府估计原址重建需时9年，即2035年才能入伙已属乐观，因一旦出现司法覆核，很可能需要额外几年时间，不但居民等待回家的日子再度加长，政府需要提供支援亦相应增加，对各方而言均不是理想方案。

安置过程需情、理、法兼备

笔者理解部分灾民对宏福苑有感情，不想迁离，因此政府在安置过程中必须做到情、理、法兼备，即使未能全面顺从灾民意愿，亦需要顾及他们应有的权益。笔者建议政府在法理基础赔偿上，额外加上适当补助。按测量师学会的估算，宏福苑在火灾前未补地价单位平均呎价约为6,000元、已补地价则约为8,000元，即市场折让约25%，而参照香港房屋委员会当初卖出的首张楼契，宏福苑的折扣率约为49%，因此若完全按照当时楼契所列的方程式计算，未补地价的单位只能得到约4,000元的收购呎价。

参考同区而楼龄相若的私人楼宇大埔中心，近期呎价达10,000至12,000元左右；而2025年新界一手居屋，包括东涌、屏山等较偏离地区，呎价约6,000至7,000多元，可见如无额外补助，灾民大多只能选择二手居屋，而且还未计算装修、家私、搬迁等费用。就此，笔者认为政府必须额外加上补助金，才能做到有效支援灾民，惟补助金额需经过社会充分讨论，确保公帑得以妥善运用。

大厦维修管理问题亦需正视

除了安置安排，长远的大厦维修管理问题亦需正视。现时很多时候因业主缺乏工程相关专业知识、议价能力和经验，导致在招标过程中依赖工程顾问给予的意见，容易成为围标目标。笔者建议政府加强支援业主立案法团的力度，确保法团在计划大型维修时保持主导权，并能够选择合适的工程顾问和承建商，顺利完成维修工程。

笔者支持政府强化市区重建局协助大厦维修的职能，如强化「招标妥」，制订严谨的「预审名单」，详细检视工程顾问、承建商过往的记录，确保其质素；又明确提出在工程开展后，工程范围若有改动、增加费用时，须向市建局报告等，相信有助法团监察工程顾问和承建商。

建立验测平台 完善物料抽查

至于完善物料抽查方面，笔者建议政府建立一站式的「工程证书验测平台」，确保相关证书真确可靠，并且能够有效追溯来源。目前大部分工程检测来自是内地和香港，政府可建立官方认可的检测机制和平台，让证书能直接上载至平台，供政府、法团、管理公司直接检查，透过多方监察，防止证书在中途被更换和修改，并善用具「防伪溯源」特性的区块链技术，防止伪造和修改。此外，政府亦可采用人工智能协助监管，减少人手抽查的压力。

总括而言，笔者认为政府应当适当平衡各方的意见，在帮助灾民的同时，恰当拿捏支援的力度，确保社会有充分讨论和共识，同时在改善目前工程监察、法团支援等制度时，与建造界、工程界保持充分沟通，平衡不同持份者的需要，借以全面提升大厦维修工程的质素。

黄浩明

香港立法会议员（地产及建造界）