新世界中港业务报捷 上海K11 ELYSEA写字楼预租逾半 港岛南岸「滶晨」呎价破顶

新世界发展（0017）旗下上海大型综合项目K11 ELYSEA写字楼预计今年下半年陆续入伙，目前预租率超过50%；广州K11元旦销售亦按年大升37%。同时，K11 MUSEA除夕元旦假期人流按年升近50%。

上海K11 ELYSEA位于有「东方香榭丽舍」之称的上海淮海路核心地段，由文化零售、文化艺术空间及写字楼组成，总建筑面积近140万平方呎。项目的写字楼部分命名为K11 ATELIER Huaihai，为上海核心商业区的崭新商业项目。截至2026年1月，写字楼预租率已超过50%。

内地K11整体销售额按年升近两成

受惠内地推出多项提振消费政策及长假期带动，内地K11自去年12月下旬起，人流及销售额同步增长，日均人流按年增加逾10%，整体销售额按年大升近20%，其中潮玩IP类别的销售额按年飙升近44%，而电子产品类别更增长逾一倍。

随著K11品牌升级，广州K11经营表现持续提升，在元旦期间人流按年升近20%，整体销售按年大升37%。此外，广州汉溪K11以艺术展经典IP「戴珍珠耳环的少女」，打造沉浸式购物空间，加上举办多元化的市集，带动「双旦」期间累计人流突破65万，较上月同期大增逾50%。

住宅方面，「凯旋新世界」在去年以每平方呎约20,253元人民币的成交价，位列全国榜首。「新世界．天馥」亦在今年1月加推新盘。

香港K11 MUSEA人流按年升近一半

香港业务方面，受惠于除夕至内地元旦三日连假带动，集团旗下国际文化零售地标K11 MUSEA人流按年升近50%。会员消费录得按年逾40%增长，其中以国际奢侈品牌及钟表珠宝品牌表现最亮眼，按年升幅分别逾40%及80%，旅客最大单笔消费额超过100万港元。

物业销售方面，位于九龙塘玫瑰街的低密度豪宅项目已命名为「滶蕴」（PAVILIA ROSA），提供约100伙单位，主打3房、4房大单位及特色户，部署于首季以招标形式推出。

「滶晨」创港岛南岸标准分层单位新高

「滶晨」系列销情持续炽热，本月累售逾40伙，套现近8.5亿港元，当中四房面向深水湾景大宅以1.07亿港元成交，呎价逾6.3万港元，售价及呎价均创港岛南岸标准分层单位新高。截至今年1月29日，项目开售至今合共售出749伙，占全数单位逾90%，共套现近130亿港元。

成功跻身CDP A List 2025 评分位列全球前4%

在可持续发展方面，新世界发展在环境信息披露平台「CDP」的气候项目获得最高评分，在全球超过20,000家获得评分的企业中位列前4%，成功跻身CDP A List 2025。