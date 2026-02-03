尖沙咀「特色街」舖位现时光倒流价 成交价仅780万 持货10年蚀逾6成

尖沙咀特色街白兰轩道一个地舖，成交价仅780万，该地舖建筑面积约250方呎，以780万易手，平均每呎3.12万，新买家料回报约4.77厘，原业主持货10年，物业跌价61%。

尖沙咀白兰轩道2号富峰行地下A号舖，建筑面积约250方呎，以780万易手，平均呎价约3.12万，该舖位租客为香港正宗越南法包专门店，月租3.1万，新买家料回报逾4.77厘，原业主早于2015年以2024万购入，持货10年帐面亏损约1244万，物业贬值约61%。

尖沙咀白兰轩道2号富峰行地下A号舖，建筑面积约250方呎，以780万易手，平均呎价约3.12万。

原业主购入价2024万

白兰轩道与邻近棉登径都是特色街道，都是「食街」及「酒吧街」，向来是优皮一族好去处，只是在经济不景下黯然失色，上述舖位前业主于2015年前景一片好景下购入舖位，故此录得亏损，而尖沙咀有地舖成交价不足1000万，相信陆续有来。

白兰轩道与邻近棉登径都是特色街道，都是「食街」及「酒吧街」，向来是优皮一族好去处，只是在经济不景下黯然失色。

投资者承接银主盘 回报逾4.7厘

去年12月，尖沙咀山林道4号恒贸商业中心地下1号舖银主盘，建筑面积约250呎，以约400万易手，旧租客同发大押，以交吉交易，该舖位曾于2010年8月以845万成交。

若比较现时最新成交价，持货15年贬值445万，物业跌幅52.66%，该舖位门面大约6呎，门口较窄，山林道虽然亦是食街，格调及人流，未及白兰轩道及棉登径。

去年12月，佐敦上海街1至7号永发大厦地下2至4号舖，建筑面积约2062方呎，以约3402万易手，呎价约16499元，该巨舖由李锦基越南餐厅承租，月租约14.6万，新买家料回报约5.2厘。

原业主为Chu Kong Shipping Co. Ltd，1981年先以539.9万买入3号及4号舖，其后在1986年以162万增购2号舖，共涉资约701.9万，持货逾20年帐面获利2798.1万，升值约4倍。

