宗教团体扫商厦 最贵近半亿 「获信徒努力募捐」带动荃湾等非核心区成交

随着商厦及工商物业高位跌逾50%，近年用家涌现市场，其中宗教团体表现积极，但核心区并不是他们的「那杯茶」，宗教离不开人，他们深入民生地段如观塘、荃湾及沙田等地区，带动非核心区物业买卖。

基督徒聚会4750万购环贸广场

近期宗教团体最大宗买卖之一，为荃湾沙咀道1号环贸广场近9,000呎单位，作价接近半亿，涉及环贸广场7楼8至12室，15至17室，单位建筑面积由419方呎至1,413方呎，共为8,959方呎，以4,750万易手，平均呎价5,302元，买家为荃湾基督徒聚会所有限公司。根据该团体网站显示，为了购买物业，早前信徒努力募捐以筹集资金。

戒定慧讲堂连购九龙湾单位

除了上述基督教团购入商厦新盘外，另一间叫「戒定慧讲堂」亦购入九龙湾新盘，呎价更高逾1万元，涉及资金更高逾半亿。单位为九龙湾伟业街38号富临中心A座3楼D室，建筑面积约1,533方呎，以1,710万易手，平均呎价11,155元，E及F室建筑面积各约1,458方呎及1,311方呎，合共2,769方呎，连同B1层21号车位，以3,477.9万易手，平均呎价12,560元（未计车位），上述多个单位面积合共约4,302方呎，涉资共约5,188万，平均呎价逾1.2万。

戒定慧讲堂现址为牛头角大业街31号协发工商大厦8楼，根据戒定慧讲堂网站显示，香港戒定慧讲堂是由加拿大温哥华国际佛教观音寺住持上观下成法师于2009年创立，讲堂以弘法利生及慈善、放生、扶贫、助学、净化人心、自利利他为宗旨。

志莲净苑购入沙田工厦

此外，著名佛教非牟利慈善团体志莲净苑购入沙田工厦，沙田安平街8号伟达中心18楼18室及20楼8室，分别以1,000万及690万易手，面积分别2681及1,751方呎，呎价分别3,730及3,941元，共涉资1,690万。18楼单位原业主亦为宗教团体， 2001年12月以142万购入，持货约25年帐面获利858万或6倍离场；至于20楼单位原业主2003年11月109.8万购入，持货22年帐面获利580.2万或5.3倍。

观塘德华中心呎价5950元

另一方面，观塘鸿图道32号德华中心（前称泓傲）中层4个单位，面积约3,330方呎，以1,980万易手，呎价约5,950元，登记买家为香港中华观音山佛教会有限公司。

方便信众 多倾向同区搬迁

市场上购买物业的宗教团体多数历史悠久，拥有大批信众，为了方便大家，宗教团体倾向同区搬迁，佐敦吴松街122至124号利际商业大厦2楼全层，建筑面积约1,677方呎，去年9月以1,100万交吉易手，平均呎价约6,559元，新买家为中华基督教会基道堂，该教会旧址，位于同区佐敦道23号至29号新宝广场。

业内人士表示，不少宗教团体早有置业打算，惟商厦及及工厦价格2009年后节节上升，令用家「买唔落手」，结果一等逾15年，现时，造价较高位跌逾50%，现时趁市况淡静置业，盘源选择多，业主为了出货，乐于将就买家。

受宗教团体自置物业影响，为非核心区商业及工商物业市场带来动力，物业分布各区，很多物业不算知名，惟原来适合宗教团体使用。柴湾常安街77号发达中心的中高层A及B室商夏，共3,494方呎，由华安联合会斥资约1,187.96万购入，平均呎价3,400元。

至于最为人熟悉的宗教团体购物业个案，为北角新光戏院由教会承接，北角英皇道413至423号侨辉大厦戏院部分，联同侨辉大厦地下、一至六楼及天台，2024年由Island ECC教会斥资7.5亿元购入作为会址，并会透过改建增加座位数目。

