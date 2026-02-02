STAR PLACE推出招租 呎租约23元起

建灏九龙城商业楼面STAR PLACE经已落成，并正式推出招租，每呎租金由约23元起；项目总建筑面积约为7,000方呎。该中心共设有11个舖位，建筑面积由约454至938方呎不等。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，STAR PLACE位于41传统名校网，坐拥优质教育资源。区内著名院校林立，学生可便捷抵达喇沙书院、拔萃小学、玛利诺修院学校、协恩中学、民生书院和嘉诺撒圣家学校等，区内常住学龄儿童约有2,800人，学生及家长对课余学习的需求亦非常庞大。有见及此，集团锐意于该区打造全新一站式教育中心，既邻近区内顶尖学府，同时亦配备完善设施，以满足各类教学机构对高质教育环境的需求。

STAR PLACE一站式教育中心位处九龙联合道18号，由两层组成，地下及一楼的总建筑面积约7,000方呎。该中心共设有11个舖位，建筑面积由约454至938方呎不等，不但间隔实用方正，而且全部舖位均配备供水及排水接驳位，以及设独立空调系统，部分舖位的楼层高度最高更可达约4.57米，空间可供灵活运用，为各类型办学团体提供理想教学场地，营造优质学习环境。此外，项目设有升降机直达一楼，高效且方便学童上落，且每层配备现代化洗手间，务求全方位提升访客体验。

郑智荣续指，由STAR PLACE步行至多间知名学府仅需约15分钟；此外，项目周边交通完善，距离港铁屯马线宋皇台站仅约5分钟步程，并邻近多个巴士及小巴站，逾25条巴士线路，方便外区学生及教职员轻松往来教育中心。项目现已落成，并正式推出市场招租，每呎租金由约23元起。

环顾近年政府积极打造「留学香港」品牌，提升非本地学生收生限额，推动香港成为国际教育枢纽，吸引众多海外学生来港就读，随著市场对高规格教学中心的需求甚殷，集团看好有关教育行业的市场潜力，相信项目推出后即会成为市场焦点，势必成为41校网地段的崭新地标，有信心短期内录得租赁成交。