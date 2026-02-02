北角海景2房户一年转手3次 累计升值近五成 最新405万沽 短炒4个月账赚23万

自去年起楼价回升，吸引投资者短炒获利，部分物业更于短时间内接连易手。中原地产北角城市分行高级资深区域营业董事林龙南表示，市场最新录得北角建邦大厦中高层B室买卖成交，单位实用面积288平方呎，2房间隔，享开扬海景，最新以405万元成交，折合实用呎价14,063元。

林龙南表示，原业主于2025年10月以382万元购入单位，持货仅约4个月，是次沽出账面获利23万元，单位升值约6%。翻查纪录，该单位自2025年1月起已先后转手3次，当时造价275万元，反映物业于约一年间累计升值达47%。