北角海景2房户一年转手3次 累计升值近五成 最新405万沽 短炒4个月账赚23万
更新时间：14:31 2026-02-02 HKT
发布时间：14:31 2026-02-02 HKT
发布时间：14:31 2026-02-02 HKT
自去年起楼价回升，吸引投资者短炒获利，部分物业更于短时间内接连易手。中原地产北角城市分行高级资深区域营业董事林龙南表示，市场最新录得北角建邦大厦中高层B室买卖成交，单位实用面积288平方呎，2房间隔，享开扬海景，最新以405万元成交，折合实用呎价14,063元。
林龙南表示，原业主于2025年10月以382万元购入单位，持货仅约4个月，是次沽出账面获利23万元，单位升值约6%。翻查纪录，该单位自2025年1月起已先后转手3次，当时造价275万元，反映物业于约一年间累计升值达47%。
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
8小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
2026-01-31 21:00 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
2026-02-01 13:00 HKT