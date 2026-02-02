Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新屯门中心银主盘400万沽购 投资客购入长线收租 料回报达3.8厘

更新时间：14:03 2026-02-02
发布时间：14:03 2026-02-02

新屯门中心属屯门区内大型屋苑之一，附近尽是休憩公园和各类型康乐设施场地，予人一种恬静的感觉。祥益地产区域董事黄庆德表示，分行日前录得新屯门中心银主盘成交，为5座中层F室，实用面积455呎。

买家为区内投资客，熟悉区内环境，认为屋苑具投资价值。虽然单位内笼需作翻新，但由于属银主盘，叫价较市价为低，加上只需缴付100元印花税，入市门槛相对较低，经考虑后，有感租金回报符合预期，决定以400万购入上址作投资用途，实用面积呎价8,791元。

以单位现时市值租金约12500元计，租金回报率达3.8厘。

