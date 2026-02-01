嘉荟轩1房户逾2万租出 嘉湖山庄3房1.48万获承租

近月租金表现强劲，连续多月创下历史新高。利嘉阁分区董事梁国梁称，湾仔嘉荟轩中层5室，面积约407方呎，采1房间隔，可享开扬景观。业主每月开价2.25万放租，议价后以2.15万租出，呎租约53元。

田景邨获外区客垂青

祥益执行董事谢泽铭表示，屯门田景邨10座（田乐楼）中层4室，面积349方呎，属开放式间隔，获外区客垂青，租客钟情该屋苑邻近上班地点，步行即可到达，节省通勤时间及费用，以月租8,600元租入，呎租25元。

祥益高级经理谢利官说，天水围嘉湖山庄景湖居12座中层A室，面积635方呎的3房套单位，以1.48万租出，呎租约23元；据悉，新租客为区内细单位业主，因地方不足需要更大面积单位。

栢慧豪园2房1.3万租出

同区栢慧豪园1座中层G室，面积496方呎，属2房户，内栊附企理装修及提供全屋家电可以使用，毋须大量添置即可入住，最新以1.3万租出，呎租约26元。

