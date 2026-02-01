半新盘连录赚钱成交 朗天峰1房不足1年升17%

楼价见底回升，连带新入伙盘转手即获利，而近月入伙的元朗朗天峰已录13宗二手交投，全数业主均属获利离场，最新一个1房户持货短短11个月沽货，帐面获利约57万或17%。

朗天峰13宗成交 全部业主获利

中原元朗副区域营业经理王勤学表示，入伙一个多月的朗天峰累计录得13宗二手买卖成交，全部业主获利离场。新成交包括2座高层F室，面积286方呎，1房间隔，获上车客「零议价」396万购入，呎价约13,846元。原业主于2025年2月以339万一手买入，持货约11个月易手，帐面获利57万或约17%。

太古城2房户860万沽出

美联分行高级营业经理陈昌裕指，鲗鱼涌太古城龙山阁极高层H室，面积约530方呎的2房户，开价880万放盘，获用家议价后以860万成交，呎价约16,226元。原业主于2004年以约250万购入单位，持货22年转手，帐面获利610万或2.4倍。

中原分行高级区域营业经理郑俊辉说，筲箕湾形荟2座高层G室，面积397方呎，吸引上车客议价至700万成交，呎价17,632元。