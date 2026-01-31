屋苑成交续「赚多过蚀」 本月73%屋苑录获利成交 分析：楼市「小阳春」已出现

随着楼价持续向上，购买力加快释放，业主缩窄议价空间，带动屋苑成交继续录「赚多过蚀」。《星岛》统计全港195个屋苑，有142个录得获利成交，占比约72.8%，帐面获利金额介乎2万至2162万，帐面赚幅介乎0.5%至73.8倍。

金额2万至2162万

随着楼价持续向上，业主议价空间缩窄，带动屋苑成交继续录「赚多过蚀」。本报统计全港195个屋苑，有142个录得获利成交，占比约72.8%，涉及获利成交约256宗，帐面获利金额介乎2万至2162万，帐面赚幅介乎0.5%至73.8倍。

本报统计显示，本月录得的256宗获利成交当中，帐面赚幅最多为北角康福园B座高层A室，面积992方呎，3房1套连工人套设计，单位原开价1180万放售，最终以1100万售出，呎价约11089元。据了解，原业主于1975年以14.7万购入，持货逾50年转手，帐面获利1085.3万，帐面赚幅73.8倍。

赚幅0.5%至73.8倍

帐面赚幅次高为鲗鱼涌新威园一个遗产盘，为D座中层4室，面积506方呎，2房间隔，以515万成交，呎价约10178元。据了解，单位1975年购入价仅为15万，现时售出帐面获利500万，帐面赚幅33.3倍。

至于帐面获利金额方面，最多为北角栢景台2座中层A室，面积1128方呎，3房1套间隔，单位以2950万连租约易手，呎价26152元。据悉，原业主于1993年以788万购入上述单位，持货约33年转售，帐面获利2162万，帐面赚幅逾2.7倍。

获利金额第二多为北角摩天大厦低层F室，面积1806方呎，3房1套连工人房设计，原开价2750万放售，最终以2698万连一个车位易手，呎价14939元。据了解，原业主于2004年10月以922.8万购入单位，持货约22年转售，帐面获利1775.2万，帐面赚幅逾1.9倍。

本月二手料5000宗成交

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，楼价上升讯号明确，加上港股造好，吸引投资者出动趁低吸纳，而本月新盘销情不俗，带动买家到二手市场寻盘，在一手及二手交投均见畅旺情况下，楼市「小阳春」已出现，预料本月二手可录约5000宗成交。

美联高级董事布少明表示，随着市场盘源逐渐减少，加上业主反价情况有所增加，楼价上升速度明显加快，预计本月二手市场将价量齐升，成交宗量料增约10%，楼价则上升1%至2%，个别指标屋苑如鲗鱼涌太古城或沙田第一城等，楼价料有进一步升幅。楼市「小阳春」已十分明确，预计在农历新年后楼市有望迎「大阳春」。

帐面蚀让幅度按月收窄

另外，《星岛》统计显示，1月至今已知二手成交中，蚀让个案录约88宗，涉及71个屋苑，帐面蚀让金额介乎8000元至1300万，帐面蚀幅介乎0.2%至39.64%，较上月最高约55%有所收窄，主要受惠楼价持续上升。

本月至今帐面蚀让金额最多为西贡御釆河堤别墅，面积2140方呎，3房2套连工人房间隔，单位以2700万成交，呎价约12617元。原业主于2011年6月以4000万购入上述物业，持货14年转售，帐面蚀让1300万，帐面蚀幅约32.5%。

帐面蚀让金额第二多为上水天峦洛卡诺大道双号屋，面积2425方呎，单位以3050万成交，呎价12577元。原业主于2010年以4182万购入上述物业，持货16年转售，帐面亏蚀1132万，帐面蚀幅27%。

至于帐面蚀幅最多为元朗PARK YOHO 35B座顶层特色户，面积约1230方呎，4房2套间隔，连186方呎平台及795方呎天台。单位以1380万售出，呎价约11220元。原业主2020年10月以2286.3万购入单位，持货6年转售，帐面蚀让906.3万，帐面蚀幅39.64%。

帐面蚀幅第二多为西贡逸珑园1座地下连花园户，面积940方呎，3房1套连工人套房设计，连379方呎花园，单位以893万成交，呎价9500元。原业主于2016年9月以1389万一手购入单位，持货约10年转售，帐面亏蚀496万，帐面蚀幅约35.7%。

