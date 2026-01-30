Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉里西半山寓成峰推69伙招租 面积333呎起 主打1房及2房户

楼市动向
更新时间：15:45 2026-01-30 HKT
发布时间：15:45 2026-01-30 HKT

嘉里旗下西半山全新出租住宅项目，今日正式命名为寓成峰（THE HILLTOP），项目合共提供69伙，主打1房及2房户，现正招租，并可供预约参观。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，项目中文名称为寓成峰，寓意聚居于此的人士必有所成，更可逐步攀上人生巅峰，成就非凡；英文名称THE HILLTOP，则寓意项目位处山道上段的地利优势，在繁华中缔造静谧、从容的高雅居所。两者互相呼应。

项目楼高26层，共提供68伙标准单位及1伙特色户。标准户型以1房至2房为主，面积介乎333至475方呎。每户均配备衣柜、浴室洁具及多款高级厨房家电。另外，所有单位均设有露台，可将半山绿意及城市景致引入屋内。此外，项目设有设备完善的住客会所设施，设施包括健身室及多用途活动室等。

项目位置优越，交通便捷，迅速往返中上环核心商业区、港岛沿线核心枢纽及西区海滨。同时项目周边生活配套完善，邻近西营盘及坚尼地城商圈，美食汇聚；同时邻近中山纪念公园、中山纪念公园体育馆、西区社区中心、海滨长廊等及多项康乐及体育设施，尽享兼具文化、休闲与活力的多元化生活。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
23小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
41分钟前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
7小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
巴士安全带︱消息：考虑暂缓或修例 甚至撤回条例 陈美宝下午见记者交代安排
02:47
巴士安全带︱陈美宝承认法律条文有不足 会删除相关条文 完善后再提交立法会
社会
9分钟前
00:57
上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕
突发
55分钟前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
6小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
5小时前