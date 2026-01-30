嘉里西半山寓成峰推69伙招租 面积333呎起 主打1房及2房户

嘉里旗下西半山全新出租住宅项目，今日正式命名为寓成峰（THE HILLTOP），项目合共提供69伙，主打1房及2房户，现正招租，并可供预约参观。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，项目中文名称为寓成峰，寓意聚居于此的人士必有所成，更可逐步攀上人生巅峰，成就非凡；英文名称THE HILLTOP，则寓意项目位处山道上段的地利优势，在繁华中缔造静谧、从容的高雅居所。两者互相呼应。

项目楼高26层，共提供68伙标准单位及1伙特色户。标准户型以1房至2房为主，面积介乎333至475方呎。每户均配备衣柜、浴室洁具及多款高级厨房家电。另外，所有单位均设有露台，可将半山绿意及城市景致引入屋内。此外，项目设有设备完善的住客会所设施，设施包括健身室及多用途活动室等。

项目位置优越，交通便捷，迅速往返中上环核心商业区、港岛沿线核心枢纽及西区海滨。同时项目周边生活配套完善，邻近西营盘及坚尼地城商圈，美食汇聚；同时邻近中山纪念公园、中山纪念公园体育馆、西区社区中心、海滨长廊等及多项康乐及体育设施，尽享兼具文化、休闲与活力的多元化生活。