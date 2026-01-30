私楼潜在供应微升至10.4万伙 连升两季 现楼货尾2.3万伙
更新时间：14:30 2026-01-30 HKT
发布时间：14:30 2026-01-30 HKT
发布时间：14:30 2026-01-30 HKT
据房屋局公布的《私人住宅一手市场供应统计》数据显示，截至去年12月底的第4季，未来三至四年私楼潜在供应量升至10.4万伙，对比上季10.2万伙，按季增加2,000伙，并连升2季。
供应上升主要为已批出土地（熟地）上可随时动工兴建的单位，上升至2万伙，按季增6,000伙，按季增幅达4成。现楼货尾单亦进一步下跌2.3万伙，按季减少3,000伙；而建筑中而未售出的楼花单位进一步减少至6.1万伙，按季减1,000伙
去年私楼落成量共1.84万伙未达标
去年第4季私宅住宅落成量约5,100伙，按季增加1,800伙或54.5%，总结去年全年共有1.84万伙私宅落成，并未达政府预测落成量20,860伙目标，相差约2,460伙。
而动工量方面，季内1,900个单位动工，按季增加1,100伙或1.4倍%，总结去年全年共有8,800伙私楼动工。
最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
2026-01-29 12:00 HKT
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT