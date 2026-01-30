私楼潜在供应微升至10.4万伙 连升两季 现楼货尾2.3万伙

据房屋局公布的《私人住宅一手市场供应统计》数据显示，截至去年12月底的第4季，未来三至四年私楼潜在供应量升至10.4万伙，对比上季10.2万伙，按季增加2,000伙，并连升2季。

供应上升主要为已批出土地（熟地）上可随时动工兴建的单位，上升至2万伙，按季增6,000伙，按季增幅达4成。现楼货尾单亦进一步下跌2.3万伙，按季减少3,000伙；而建筑中而未售出的楼花单位进一步减少至6.1万伙，按季减1,000伙

去年私楼落成量共1.84万伙未达标

去年第4季私宅住宅落成量约5,100伙，按季增加1,800伙或54.5%，总结去年全年共有1.84万伙私宅落成，并未达政府预测落成量20,860伙目标，相差约2,460伙。

而动工量方面，季内1,900个单位动工，按季增加1,100伙或1.4倍%，总结去年全年共有8,800伙私楼动工。