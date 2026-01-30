楼市料创9年来最大升幅 美联估全年升10% 黄建业：利好因素带动 新盘二手交投增

楼市气氛持续向好发展。美联黄建业表示，只要楼市利好因素持续，楼市可望「价量齐升」，甚至进入新上升周期，预期今年全年楼价料升约10%，创自2017年后的9年来最大按年升幅，而一手及二手成交量亦可再创新高，同时看好豪宅市场走势，交投跑赢大市。

料创9年新高

美联集团主席黄建业于昨日出席集团周年晚宴时提到，近期市场变化频仍，楼市受到影响，加快周期性转变，集团正因预见市况变化，故借此改革。展望今年整体走势，认为只要减息周期重临、持续旅游业及出口复苏、长远房屋供应见顶回落等楼市利好因素持续，本港楼市价量将有望突破上升，甚至进入新上升周期。

黄建业预期，本年楼市将再现「价量齐升」情况，楼价方面，预期全年可上升10%，攀升至2023年8月水平，创自2017年后的9年来最大按年升幅。

美联黄建业预期今年全年楼价料升约10%，创自2017年后的9年来最大按年升幅。

二手成交量有望创5年新高

成交方面，全年一手成交量料达2.1万宗，按年升5%，再创一手条例后纪录新高，二手成交量有望达5万宗水平，按年同样升5%，并创5年新高，届时将为2017年后再度出现连续两年「价量齐升」情况。

而在众多住宅楼市板块之中，黄建业最为看好豪宅市场，主要因为现时金价与股票市场表现皆旺，恒指亦有望创近年新高，触发财富效应，得益者有机会套股换楼，从而带动豪宅交投跑赢大市。

美联集团副主席黄静怡提到，集团截至2025年11月30日止11个月未经审核综合管理帐目初步审阅，该管理帐目录得税前溢利约4.6亿，已较2024年全年度税前溢利约3.71亿，超出多于20%，预期集团于截至2025年12月31日止年度将录得显著盈利上升。