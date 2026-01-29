市旺带挈住宅银主盘劲抢手 存量正高峰下跌 2000万以上豪宅最受捧 山顶银主盘劲赚3.55倍

随着楼市回暖，买家入市抢购笋盘，银主盘去货加快，滚存量进一步回落。中原地产研究部数据显示，截止去年12月，私人住宅之中，价值500万元以上的各类银主盘存量均减少，其中2000万元以上高价单位存量减32%，原因是售出量大幅高于新增数量。

分区方面，九龙区内的各类私楼银主盘售出量均不俗，因此存量按季减少27%，港岛区减14%，新界则微升约2%。

山顶洋房银主盘1.15亿成交

去年第四季2000万以上的私宅银主盘售出个案共13宗，港岛九龙各占5宗，新界3宗。所有单位均为实用面积1,100呎以上的大型户，逾9成单位在2021年或之前买入，有4宗上手买入为一手，当中有4宗的成交价高于业主买入价。

赚幅最多是山顶和福别墅一洋房，实用面积2640方呎，原业主于2003年以2525万元买入，其后银主招标放盘出售，最终成交价1.15亿元，帐面飙升3.55倍。至于有6宗的成交价低于业主买入价，蚀幅介乎7%到43%，另有3宗的成交价变化不详。

银主盘存量创7季新低 分析：高峰期已过

中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，截至去年12月底，整体住宅银主盘存量227个，连跌两季，较去年6月高峰的300个下跌24%，同时创2024年3月后的7个季度新低。

公私营住宅存量均下跌，公营房屋跌幅较私人住宅为大，截至去年底录53个，按季减23个；期内私人住宅银主盘存量为174个，按季减少19个。杨明仪相信，银主盘高峰期已过，预期2026年存量将逐步下调。

