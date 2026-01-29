Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市旺带挈住宅银主盘劲抢手 存量正高峰下跌 2000万以上豪宅最受捧 山顶银主盘劲赚3.55倍

楼市动向
更新时间：12:59 2026-01-29 HKT
发布时间：12:59 2026-01-29 HKT

随着楼市回暖，买家入市抢购笋盘，银主盘去货加快，滚存量进一步回落。中原地产研究部数据显示，截止去年12月，私人住宅之中，价值500万元以上的各类银主盘存量均减少，其中2000万元以上高价单位存量减32%，原因是售出量大幅高于新增数量。

相关文章：银主盘购买前 必先了解的注意事项｜王美凤

分区方面，九龙区内的各类私楼银主盘售出量均不俗，因此存量按季减少27%，港岛区减14%，新界则微升约2%。

山顶洋房银主盘1.15亿成交

去年第四季2000万以上的私宅银主盘售出个案共13宗，港岛九龙各占5宗，新界3宗。所有单位均为实用面积1,100呎以上的大型户，逾9成单位在2021年或之前买入，有4宗上手买入为一手，当中有4宗的成交价高于业主买入价。

相关文章：银主盘成抢手货 北角逾半世纪唐楼获3组客抢高50万 成交价仅低市价2%

赚幅最多是山顶和福别墅一洋房，实用面积2640方呎，原业主于2003年以2525万元买入，其后银主招标放盘出售，最终成交价1.15亿元，帐面飙升3.55倍。至于有6宗的成交价低于业主买入价，蚀幅介乎7%到43%，另有3宗的成交价变化不详。

相关文章：Ken Sir吕宇健短炒九龙站豪宅银主盘 一年后1708万转手 帐赚逾两成

银主盘存量创7季新低  分析：高峰期已过

中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，截至去年12月底，整体住宅银主盘存量227个，连跌两季，较去年6月高峰的300个下跌24%，同时创2024年3月后的7个季度新低。

公私营住宅存量均下跌，公营房屋跌幅较私人住宅为大，截至去年底录53个，按季减23个；期内私人住宅银主盘存量为174个，按季减少19个。杨明仪相信，银主盘高峰期已过，预期2026年存量将逐步下调。

相关文章：屯门爱琴湾复式银主盘 开拍价598万 低银行估值20%

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
21小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
18小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
3小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
19小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
23小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
4小时前
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
5小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
16小时前