纪惠逾2.9亿沽金钟海富中心全层 低调投资者入市 或涉BANDAI香港代理

楼市动向
更新时间：11:27 2026-01-29 HKT
发布时间：11:27 2026-01-29 HKT

纪惠集团沽售金钟海富中心全层单位，以逾2.92亿易手，平均呎价约14380元，买家为投资者郑汉超和吕瑞华等人，为玩具商BANDAI香港代理商瑞华行相关人士，不排除自用。

金钟海富中心一期16楼全层以逾2.92亿易手，买家为郑汉超和吕瑞华等人。
金钟海富中心一期16楼全层以逾2.92亿易手，买家为郑汉超和吕瑞华等人。

瑞华行相关人士购楼面

市场消息透露，金钟海富中心一期16楼全层，作价为2.92173亿易手，建筑面积约20318呎，平均呎价约14380元，买家为投资者郑汉超和吕瑞华等人，透过运菱发展有限公司（Wan Ling Development Limited）购入物业，两人向来低调，近期因买卖物业而为人所认识，早前斥资9500万购入中环阁麟街8号全幢，该全幢由110年历史的春回堂自用，结业并售出物业。市场人士估计，买家或看中该物业地点佳，外墙亦广收宣传用途，故购入物业，未知是否自用。

相关文章：中环百年老店9500万沽自用舖「卖出时代价值」李根兴：广告位月租可达10万｜区区睇楼

郑汉超和吕瑞华是瑞华行相关人士，瑞华行是香港知名玩具代理商，代理日本BANDAI产品，家喻户晓的高达、龙珠、美少女战士等，皆在其版图之中；而吕氏亦持有青衣伟力工业大厦大批楼面，涉约15万方呎，据悉大部分自用，公司大本营设于该厦。

瑞华行创于1989年，94年进军内地，广州，上海及北京皆设据点，近年并积极拓展线上业务。

持货19年获利逾1.5亿

上述的海富中心1期全层，原业主纪惠集团于2006年1月以1.367亿购入上址，持货19年帐面获利1.55473亿，物业升值约1.14倍。据了解，上址部分连约及部分交吉易手，其中面积约1.1万呎的地方租予卓健医疗，另约2000方呎租予牙科诊所，尚有约8000余呎出租中，以市值呎租45元计算，若该全层悉数租出，新买家料回报近3.8厘。

金钟海富中心早前亦录一宗成交，涉及7楼01室，面积约4165方呎，以约4000万成交，呎价10多年来首度跌破1万元，仅约9603元，属2009年以来新低。

