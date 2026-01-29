业界倡北都采「按建设量付费」世邦：「弹性发展」增吸引力 降低前期风险

随着洪水桥/厦村新发展区首个试点招标详情公布，以及产业园公司的成立，北部都会区发展有见提速。世邦魏理仕提出，政府须落实当区发展以市场为主导，提供清晰长远规划时间表，并可尝试于发展及招标过程中引入具弹性安排，以增加银行融资或财团投资意愿。

建议转租方式批地

政府宣布产业园公司采多元公私营合作模式，世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事兼主管郑亥延认为，该模式下大机会以转租方式批地，政府需厘清退场年期及回报机制，否则会限制银行融资或财团投资意愿。尤其是在过往多层式现代产业大楼招标遇到挑战后，政府应清晰意图、架构及时间表，以助提升市场信心。

郑亥延亦提出，目前该公司角色与现有平台如香港科技园公司及港深创新及科技园等有多方面重叠，建议明确划分职能及合作方式，并对外提供单一投资窗口，让投资者或有意进驻企业了解个中差异，以及避免产生重复。

世邦魏理仕郑亥延（中）建议，产业园公司成立后政府应提供清晰长远规划时间表，增投资信心。左为徐浩贤，右为林凌。

世邦魏理仕香港估值及咨询服务部资深董事徐浩贤指，北部都会区规划中的物流楼面供应总量，相当于香港现有物流存量约1.5倍，因此有必要采取分阶段、需求主导的土地释放方式。

徐浩贤解释，现阶段租户需求集中于高效率、较低楼层的物流设施；而高自动化或近零碳项目因成本较高，暂时吸纳力有限。而且不少公司已明确选址，需要有足够吸引力才能驱使公司进驻。故建议在初期允许地积比弹性，例如采用「按建设量付费」模式，按需求走势进行改建，提高所用到的地积比，认为这样可降低前期风险，同时保留政府长远的规划选项。

考虑不设立硬性截标时间

在招标方面，世邦魏理仕建议可尝试透过「滚动提交」形式接收标书，即不设立硬性截标时间，财团于土地推出期间递交标书都会被接纳，甚至可以考虑为早交标书方案加分。徐浩贤认为，这样可削弱财团观望态度，减低流标风险。

至于在土地回收方面，根据政府去年公告，新界已有超过300公顷土地被收回，涉及多于7500个私人地段，主要集中于新田、牛潭尾及元朗南。世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事林凌表示，许多持份者低估相关程序及赔偿要求复杂程度，建议应密切留意政府公告及早寻求专业协助。