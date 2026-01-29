Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「菜档小天后」3舖沦银主盘后推售 估值料达8100万 较原价最多劈48%

更新时间：10:00 2026-01-29 HKT
发布时间：10:00 2026-01-29 HKT

连锁菜档「家农」老板、「菜档小天后」简利珍旗下舖位纷沦为银主盘，其中分布北角、天水围及葵芳的3个舖位，由接管人推出标售，合共估值约8100万，较2018年至2021年成交价低15%至48%。

估值较购入价低15%至48%

北角春秧街91A至91H号明秀大厦地下H舖，面积约1200方呎，截标日期为3月5日，项目现时估值约4000万，较2020年购入价4700万元低约15％。

另天水围俊宏轩商场地下L19及L20号舖，建筑面积约710方呎，截标日期3月30日，最新估值约2600万，较2021年购入价5000万低约48％。至于葵芳京宝大厦地下A1号舖，建筑面积约300方呎，截标日期同为3月30日，物业现时估值约1500万，较2018年购入价2770万低约46％。

胡子申：属传统街市黄金地段

第一太平戴维斯投资部资深董事胡子申称，是次出售的三个民生街市舖，位于北角、葵芳、天水围传统街市的黄金地段，街市消费是附近居民日常生活习惯的一部分，由于该类型商舖拥有稳定的客源，极少出现空置现象，受经济循环影响较为少，而每个商舖银码不高，相信能吸引大量投资者竞相出价。

连锁菜档「家农」创办人 多番自置舖位

翻查资料，「菜档小天后」简利珍旗下「家农」原于本港有不少分店。过去数年，简利珍于舖市高峰期时大量买入民生区舖位，部份更由旗下连锁菜档家农自用。不过随着市道转弱，资金链压力遂浮现。去年8月，其自用的柴湾道341至343号宏德居商场B座地下68、69、70、87、88及89号舖沦为银主盘，更以「腰斩价」推出拍卖，最后以2680万沽出，较买入价5828万元大幅度低54%。

