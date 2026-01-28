东涌业主买多一层楼收租 660万购同区屋苑高层靓装2房 回报料3.8厘

差估署最新公布，去年12月份私楼租金指数报200.7点，较11月时的200.5点，按月升0.1%，再创历史新高纪录，连升13个月。在租金高企下，有业主入市买楼收租作投资。

中原地产东涌映湾园第一分行A组高级分行经理彭成裕表示，新近促成东涌东堤湾畔6座高层C室成交，实用面积607平方呎，两房间隔，单位高层开扬，附带靓装修，吸引同屋苑业主买入作投资收租。单位上月放盘，叫价680万元，减价20万元，以660万元成交，实用呎价10873元。

彭成裕指，参考同类单位租金水平，预计上址每月租金约21000元，租金回报料约3.8厘。原业主于2011年以405万元买入，持货约15年，帐面获利255万元，升值63%。

东涌位于大屿山北部，是香港最年轻的新市镇之一，现时有人口约11.6万人，并正值扩展期。随著新一轮东涌新市镇扩展区落成，规划当局预计未来整个东涌（包括新旧区）人口最终可增至约32万人。

区内大型私人屋苑包括映湾园、蓝天海岸、东环、东堤湾畔及升荟；居屋及公营房屋方面，则有1997年落成的富东邨、裕东苑、裕泰苑、逸东邨等等。

东堤湾畔位于东涌市中心庆东街1号，于1998开始入伙，分为2期共有8座，提供2,158个单位。屋苑实用面积由521方呎至1480方呎。东堤湾畔交通便利，邻近港铁东涌站，生活配套方面，附近有东荟城可供购物。

