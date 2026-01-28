纪惠铜锣湾酒店传4亿易手 去年中减至意向价5亿 汤振杰：仍是物业唯一业主

位于铜锣湾摩理臣山道的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，早前因搬迁问题成为焦点，最后业主及租客双方达成共识，事件亦告一段落。然而，昨日该全幢再度成为地产界焦点，市场消息盛传，该全幢精品酒店以4亿易手。纪惠集团执行董事汤振杰回应指，纪惠仍是该物业唯一业主。

汤文亮2024年起委托放盘

资深投资者汤文亮担任行政总裁的纪惠集团，曾于2024年放售该物业，意向价6.3亿，去年中减至意向价5亿，物业位于湾仔摩理臣山道39号，全幢建筑面积约55238方呎，地盘面积约3,112方呎，楼高26层，地下为酒店大堂及上落客区，1楼咖啡厅，3楼及以上楼层则为客房，共98间房间，房间面积约176至324方呎。昨日市场消息盛传，该物业已觅得新买家，以4亿易手，《星岛》向纪惠集团执行董事汤振杰查询，他强调「纪惠仍是该物业唯一业主。」

该项目早于两年多前，成为本港第一间由政府资助的青年宿舍，由香港青年联会（青联）负责营运，不过，运作不足三年便结束营运，更出现罗生门事件，纪惠行政总裁汤文亮指青联欠租一年，青联则表示酒店失修问题浮现，包括漏水、冷气问题、升降机故障等，与业主商量后，青联垫支维修费用，业主同意相应调整租金，相信很快有共识；而最后，纪惠亦延长迁出限期一个月，至3月31日，让青联租客有更多时间搬迁。

