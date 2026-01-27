00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部

楼市气氛向好，上车客入市态度更加积极。中原地产葵涌高级资深分区营业经理许伟业表示，分行新近促成葵涌嘉翠园1座中层A室成交，实用面积465平方呎，两房间隔，成交价435万元，实用呎价9355元。

直击嘉翠园1座低层A室：

许伟业指，买家为一对「00后」小情侣，资金有限，之前曾在天水围及屯门睇楼，最近转至葵芳地铁沿线觅盘，区内楼价已上升超过一成，但嘉翠园楼价严重落后，吸引买家留意，适逢上址新放盘，业主自住多年，但单位保养得宜，买家觉得合意，因男方家长未睇，加上自己将离开香港一星期，遂透过代理向业主表达诚意，希望业主尽量预留。

嘉翠园位于上葵涌青山公路葵涌段382号，由新鸿基地产发展，1992年入伙，共有2座，提供428个单位。

此段时间内业主虽接获不少对放盘有兴趣查询，更有准买家还价430万元，最终该对「00后」情侣成功于短时间内与好心业主倾价成功，以435万元拍板成交，实用呎价9355元。原业主于2005年以150万元购入单位，持货约21年，账面获利285万元离场，单位升值约1.9倍。

