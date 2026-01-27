荃湾租盘短缺 租客VR睇楼即承租 一房月租1.95万 屋苑已变「零租盘」
中原地产荃湾西站第二分行B组高级分区营业经理林恩信表示，农历新年前荃湾区租盘供应十分短缺，导致租赁成交显著下滑，本月累录约120宗成交，按月下跌超过2成。其中全．城汇现时处于「零租盘」的状况。
林恩信表示， 分行日前促成全．城汇5座低层C室租赁成交，实用面积470平方呎，一房间隔，望园景，附带企理装修，月租叫价21000元。单位为屋苑近期唯一放租盘，因租约尚未届满，未能安排客人实地参观，有租客眼见市场租盘严重短缺，日前透过VR参观上址后即决定承租，议价后以19500元成交，折合实用呎租41.5元。
林恩信指，原业主于2017年以673万元购入单位，租金回报约3.5厘。
