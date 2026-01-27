旅游KOL小斯控行销公司拖欠近3150万 曾斥1.4亿买北角豪宅特色户

熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯（张镰安），其名下的公司早前入禀高等法院，控告一间行销代理公司。小斯的公司指称，向代理公司提供旅客里程、信用卡奖励计划等促销服务，惟代理公司只支付部份费用，至今仍拖欠约3149.5万，小斯的公司遂入禀追讨。去年小斯斥1.368亿买海璇平台特色户一事，轰动全城，有人形容他为「最赚钱网红 」。

行销代理欠付金钱

小斯旗下公司「Fly For Miles HK Limited」，近日入禀法院，追讨行销代理公司「INNOVATIVE DIGITAL MEDIA LIMITED」拖欠的服务费逾3,149万元。

根据入禀状，双方自2016年起合作，小斯公司主要为对方提供旅客里程、信用卡奖励计划及贷款产品等推广服务。在2023年7月至2025年10月期间，小斯按协议完成多项推广，客户包括恒生银行、富邦财务、渣打香港及大新银行集团等。

然而，代理公司未按约在发票日期后60日内付款。即使经多次催讨，对方仅于今年1月14日支付约117万元，至今仍拖欠约3,149.5万元。小斯公司遂正式入禀，追讨欠款连同利息及相关费用。

自称有「精神洁癖」 只买一手物业

小斯于去年10月，斥1.368亿元购入北角海璇II一伙高层平台特色户，并连双车位，呎价64,589元。

海璇II第2B-3期位于北角渣华道123号，由3座住宅大楼组成，提供228伙，户型涵盖开放式至四房，实用面积介乎304至2118方呎。

小斯回复本地传媒时并无否认为上址买家，称自己对楼市并无太大信心，但观察到新盘成交量持续畅旺，半新盘亦不乏获利个案，至于买楼心得方面，他指由于有「精神洁癖」，故只会购买一手物业，且会选择大型发展商的独资项目，认为入住后管理方面会较有保证。同时，他倾向购入单位数目较多的大型屋苑，有利日后转手。

海璇景观。

教储飞行里数 被指最赚钱KOL

现年约34岁的小斯于香港大学会计及金融系毕业，任职四大会计师楼期间，他在2013年5月建立Fly For Miles博客，教人储飞行里数而走红，至2014年全职经营博客。他曾拥有逾30张信用卡，专研靠信用卡累积里数换机票。

小斯亦与金融机构及旅游平台合作，发布信用卡优惠、飞行里数及旅游攻略，累积大量喜爱追随者。目前小斯开设Facebook、Instagram及YouTube频道，后者追踪人数逾12.8万，有人形容他为「最赚钱网红 」。