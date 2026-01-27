「师奶兵团」撤辣两年斥逾7400万入市 扫12伙美孚新邨单位 短炒沽7伙帐赚600万

二手交投回稳，再加之楼市全面撤辣，吸引不少投资者入市。市场消息指，人称「师奶兵团」的著名楼市投资者近期短炒美孚新邨中层单位，持货仅约4个月，帐面获利90万元或16%。值得注意的是，在撤辣至今约2年，「师奶兵团」共斥资7,404万元扫货，包括12个美孚新邨单位等物业，至今已成功短炒沽售7个美孚新邨单位，帐面获利600万元。

中层两房帐面赚90万

根据市场资讯，「师奶兵团」最新1宗短炒获利个案，为美孚新邨6期兰秀街46号中层G室，实用约580方呎，两房间隔，以640万元易手，实呎11,034元。资料显示，原业主为永富星有限公司（EVERICH STAR LIMITED），公司董事为陈元新及相关人士，公司去年9月以550万元购入，持货仅约4个月，帐面获利90万元或16%。

「师奶兵团」最新1宗短炒获利个案，为美孚新邨6期兰秀街46号中层G室。

去年12月1367万扫2伙

翻查资料，单计算去年12月，「师奶兵团」共斥资1,367万元，连扫2伙美孚新邨。

上述单位分别为美孚新邨3期百老汇街57号高层C室，实用面用511方呎，属于2房间隔，业主叫价550万元放售，议价后以535万元成交，呎价10,470元。原业主早于2015年以600万元购入，持货约10年帐面蚀让65万元或11%，若连使费料实蚀约90万元或约15%。

另外，「师奶兵团」于去年12月初以832万元，购入美孚新邨1期百老汇街14号低层C室，实用面积946方呎，属于4房间隔，成交呎价8,795元，造价较银行网上估价945万元低约12%。原业主2015年以980万元购入，单位10年间贬值15%。

本月308万入手荔湾花园

除美孚新邨之外，近两年「师奶兵团」还入市1个清丽苑单位及1个荔湾花园。至于荔湾花园，根据市场消息，「师奶兵团」本月初以公司名义斥308万元购入该屋苑B座低层一房单位，实用面积为426方呎，呎价约7230元。原业主早于1977年9月以10.76万元购入，2017年成遗产货，至本月初才售出，即物业逾48年间，帐面升值297.24万元或逾27倍。

「师奶兵团」本月初以公司名义斥308万元购入该屋苑B座低层一房单位。

去年短炒车位损手78万

另外，除了住宅单位外，「师奶兵团」在撤辣后还入手1个车位。事实上，「师奶兵团」早于2017年开始涉足车位市场，曾见豪景花园车位低水密密扫货，高峰期持有20至30个车位，每次只赚数万元就沽货，最短持货仅两星期，帐面获利累计逾92万元。不过，2025年2月「师奶兵团」连沽4个深井青龙头豪景花园车位，持货3年，合共蚀让约78万元。据了解，该4个车位由「师奶兵团」于2022年以公司名义购入，每个61万元。

