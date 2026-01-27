Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利是封店力抢3大核心区舖位 长情客连续6年租最贵地段 月卖近14.3万个才够交租

楼市动向
更新时间：10:38 2026-01-27 HKT
发布时间：10:38 2026-01-27 HKT

每逢农历年，核心区纷现利是封店短租舖位，今年新春前，三大核心区暂录5宗个案，铜锣湾、尖沙咀及旺角最抢手，月租相差甚大，由每月8万至20万不等。

三大核心区包括铜锣湾、尖沙咀及旺角，共录至少5宗利是封专门店短租，铜锣湾2宗，尖沙咀及旺角各录1宗，月租由8万至20万，平均呎租60元至725元。

罗素街地舖月租20万元

其中，罗素街60号地下A舖，建筑面积约400方呎，连续6年由同一间利是封店租用，租客十分长情，今番更早于去年11月份落实承租，为期3个月，月租20万，呎租高达500元。业内人士表示，利是封店并非新入行者，更不是生意新丁，他们都是厂家背景，身经百战，每年皆开店，一定计过数才做生意，上述地舖去年短租予利是封专门店，月租更高达29万，属历年最高。

罗素街60号地下A舖，连续6年由同一间利是封店租用，今年月租20万。
卖14.28万个才够交租

根据网上资料查询，该店的利是封均以盒装出售，其中一款印上「福」字的金色利是封，一盒50个售价为70元，即平均每个1.4元。以月租20万计算，即要卖14.28万个才够交租。

波斯富街单边舖月租10万

同区波斯富街78至82号地下A舖，建筑面积约1200方呎，亦由利是封店短租，舖面向波斯富街及罗素街交界，邻近时代广场，售卖不同的利是封及贺年物品，市场人士估计月租约10万。

波斯富街78至82号地下A舖，建筑面积约1200方呎，估计短租每月约10万。
该舖早年由银行租用，2012年自由行旅客消费高峰期时，周大福曾以每月约120万租用该舖，呎租约1000元，两年后为保据点，更以147万续租，直至后来市道转淡，月租降至100万以下，并于2020年迁出。

栢丽大道「靓位」月租10万 高峰期月租达300万

尖沙咀栢丽购物大道一个最靓地舖，涉及地下G1号舖，建筑面积约790方呎，获利是封店承租，平均呎租127元。该舖是栢丽购物大道第一间舖位，最接近清真寺及港铁站出口，属于龙头位置。

尖沙咀栢丽购物大道地下1号舖，现时短租每月10万。
该舖是栢丽购物大道第一间舖位，最接近清真寺及港铁站出口，属于龙头位置。
该龙头舖位曾由周生生2008年起租用此舖位，2012年月租加至300万，时为高峰期，直至2021年疫情间弃租，业主仅把舖位作短租，2023年中港通关，业主再推出招租，惟反应仍属一般，于是将舖位「一拆四」，分成4个地下及1楼复式舖，月租约12万。结果，舖位先后租出，租客包括bossini时装，及同系鞋店Clarks，售卖智能相机和运动摄影器材的Insta360，亦租用其中一舖。

旺角弼街60号地下B及C号舖，面积约760方呎，亦由利是封店租用，该舖位曾由食店租用，去年8月起始交吉，业主以每月13万放长租，现时暂由利是封店以每月8万短租。

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，今年整体经济有所改善，短租客亦积极找舖，除了利是封外，包括过年礼物，年花及糖果食品等等，不过，由于近年舖位租赁增加，盘源减少，短租盘未有以往充裕。

他又说，农历年前为舖市淡季，一些尚未交吉舖位业主，乐于短租及平租舖位，一般来说，短租租金约高长租四分一，不过，利是封店较特殊，属季节性的，不论核心区舖位长租叫租多少，短租通常则为每月10万。

