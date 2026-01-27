指标屋苑估价连升8个月 太古城单月升3%创近年新高 3屋苑逆市下跌

整体市场气氛持续向好，银行亦多番调升多个屋苑估价，以追贴楼价，据《星岛》追踪20个指标屋苑单位估值，今年1月继续出现「升多跌少」情况，已是连续8个月录升幅，本月有14个屋苑估价录按月升约0.2%至3.07%，当中以鲗鱼涌太古城单位升幅最大。

14屋苑升幅0.2%至3.07%

今年1月有14个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.2%至3.07%，对比上月16个屋苑升0.26%至5.46%，估价增长屋苑数量稍微减少的同时，整体升幅亦见收窄。另一方面，有3个屋苑单位估价录升下跌，较上月多1个，按月减幅0.52%至2.39%，而月内有3个屋苑单位按月估价维持不变。

当中位于鲗鱼涌太古城海景花园39座美菊阁中低层B室，面积1021方呎，估价连升第4个月并突破2000万关口，最新报2045万，创近年新高。估价按月增3.07%，更成为本月估价升幅最明显单位，前后连升4个月累录逾达15.8%增幅。

按月升幅第2大的屋苑单位为将军澳南丰广场的6座低层A室，面积697方呎，估价由上月的773万增加16万至本月的789万，按月涨2.07%。另有1个屋苑单位估价录逾2%的按月升幅，为荔枝角美孚新邨百老汇街22号中层A室，单位面积1000方呎，估价由1188万增加2.02%至最新1212万，亦属近年内首次升高于1200万水平。

值得一提的是，有3个屋苑单位估价从去年6月起就保持升势，至今已属「七连升」，为九龙湾德福花园、荃湾中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，估价由6月的407万，前后增加59万或14.5%至本月的466万。

嘉湖山庄及黄埔花园估价跌

此外，20大屋苑中有3个屋苑的估价录按月减少，其中天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室跌最痛，单位面积458方呎，最新于1月的估价为368万，相较去年12月时的377万跌9万，或约2.39%。而该屋苑已连续两个月成为按月跌幅最大单位，累跌逾4.4%。

而红磡黄埔花园3期座低层H室，单位面积852方呎，估价就由去年12月的1081万，减少11万至最新1070万，跌幅约1.02%；鸭脷洲海怡半岛23座美轩阁中低层B室，面积590方呎，1月估价为760万按月轻微减少约0.52%

月内另有3个屋苑单位估价按月保持不变，其中2个位于港岛区，北角城市花园9座中层C室及鲗鱼涌康怡花园E座高层4室，面积分别581及596方呎，估价保持于801万及769。蓝田汇景花园1座低层F室，面积626方呎，估价就维持于730万。