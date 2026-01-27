「内娱炒房第一人」遭禁言惹揣测 曾称每月要买一套房 身家估计逾百亿

内地知名主持人李湘多个社交帐号于早前突遭全线禁言，微博、抖音、小红书三大平台同步限制关注功能，令这位拥有2,900万粉丝的明星瞬间引发网民热议。这位曾以《快乐大本营》红遍大江南北的主持人，不仅是90年代末电视黄金时代的代表人物，更被誉为「内娱炒房第一人」，自90年代末起，便在北京等地大量置业，单是北京就有多达70多套房产，估计资产达百亿，更于47岁宣布退休享受生活。

早于1997年，刚毕业的李湘就登上《快乐大本营》，因其台风稳定幽默，成为节目核心人物。

直到1998年何炅到来，一齐组成初代「黄金搭档」。

在当时电视台的黄金时代，李湘于2000年前后，一年工资就已突破百万。

2004年，她成立文化公司，身兼老板、制作人、主持人三职。经营影视公司之余，李湘还和博纳影业联合在长沙开设五星级影院。

微博标示「违反法律法规或社区公约」

李湘多个社交帐号遭全线禁言后，微博明确标示「违反法律法规或社区公约」，抖音与小红书客服则拒绝透露具体原因，令网民纷纷猜测，禁言背后或与长期高调炫富，或触及「清朗行动红线」有关，又或有企业税务合规或隐私侵权问题。

《快乐大本营》任主持 红遍大江南北

早于1997年，刚毕业的李湘就登上《快乐大本营》，因其台风稳定幽默，成为节目核心人物，加上身边男主持频频更换，更有「铁打的李湘，流水的男主持」之说。直到1998年何炅到来，一齐组成初代「黄金搭档」。在当时电视台的黄金时代，李湘于2000年前后，一年工资就已突破百万。

但李湘在28岁时，因其母亲问「你除了会主持《快乐大本营》，你还能做甚么？」令她毅然决定离开《快乐大本营》 ，证明自己「还能做很多事情，给自己一个新的开始」。2004年，她成立文化公司，身兼老板、制作人、主持人三职。经营影视公司之余，李湘还和博纳影业联合在长沙开设五星级影院。随后她还曾任深圳卫视副总监、奇虎360娱乐总裁，并在直播带货领域发展。

90年代布局房产 单计北京有70多套

在「炒房」尚未成为流行词的年代，李湘已看准房产增值潜力。在上世纪90年代，北京尚未实施限购政策时，李湘就敏锐捕获房产投资机遇，将赚来的收入几乎全数投入置业，低价买入、高价卖出。她曾在节目中透露，大学期间每个月都会买一套房，多年来在北京三四环核心地段累积了70多套房产，仅这部分资产就估值达百亿。

前夫王岳伦上综艺节目提到，「李湘有一个爱好，买房、卖房」；何炅亦曾表示，之前李湘建议他买房，即使刚来北京只是一个普通打工人，但李湘还是劝他「借钱买房」，在刚刚买完北京第一套房后就限购了，顺利赶上限购末班车。

北京豪宅如宫殿 近年传英国置业

据内媒透露，李湘在北京常居地位于朝阳区大湖山庄的三层豪宅，占地666平方米，3层设计，设有私人电梯、室内酒吧、花园泳池、，客厅楼高6米，宛如欧式宫殿。

即使不常住的长沙单位，屋内装修也格外精致，全屋以大理石打造，配备15万元（人民币，下同）起步的Fendi餐桌、三个葡萄牙奢华品牌Brabbu的黄铜茶几，风格融合轻奢与英伦气派。近年为陪女儿赴英留学，更有网传其在英国伦敦富人区置业，豪宅邻近BBC电视中心与帝国理工新校区，步行500米即达欧洲最大购物中心Westfield，还专门设置酒窖收藏红酒。

大胆开启「直播卖房」 秒售21住宅

在2020年直播风潮刚刚席卷之时，李湘更大胆开启「直播卖房」，首场直播吸引700万观众，透过专业解说与现场连线，1秒售出21套住宅，创下1,860万元销售额。

到了2023年，她在微博上宣告已退休，未来将重心转移到女儿和家庭上，其女儿王诗龄也一直活跃在公众视野中，在李湘富养下长大的她，不仅出入豪车相伴，全身上下皆为奢侈品，每月生活费更是破百万。近年李湘亦经常携王诗龄参加各种高端成人社交场合，去年12月还一起出席哈尔滨的高级晚宴，其女身上佩戴的高级定制钻石项链就价值千万。

至于社交平台禁言一事虽然已过去约10日，但网民仍一直猜测其原因，当中或与炫富有关，亦有人认为与税务相关，其名下20多间公司，注销得仅剩6间；还有说法是疑似与洗钱有关，黄有龙表弟佘智江为跨境赌博十大逃犯之一，并于去年11月引渡回国，而李湘与黄有龙存在间接股权交际，但真实情况如何也不得而知，目前为止其账号仍处于禁言状态。