培新土瓜湾幸福大厦 申重建商住楼提供260伙

楼市动向
更新时间：10:02 2026-01-24 HKT
发布时间：10:02 2026-01-24 HKT

培新集团持有的土瓜湾幸福大厦，早年曾申请重建写字楼用途，最新变阵向城规会申请重建1幢27层高商住大厦，共提供260伙，预计于2030年落成。

据文件显示，上述项目位于马头角新码头街3至5号，目前属「商业（9）」地带，申请分层住宅及准许的商店及服务行业和食肆用途。

项目地盘面积约2.19万方呎，住宅部分以地积比率6.499倍发展，以重建1幢楼高27层的商住物业，共提供260伙，平均每伙单位面积约549方呎，估计住客数目约702人，住宅可建总楼面约14.26万方呎。

另外，非住用部分以地积比率约2.814倍发展，涉及可建总楼面约6.17万方呎；换言之，整个项目可建总楼面约20.43万方呎；据显示，项目连同地下共6层为基座，用作零售、饮食、住客会所及部分停车场等用途，并在平台用作零售及餐饮用途，而6楼及以上为住宅楼层；而整个项目料于2030年落成。

申请人指，鉴于办公室和商业楼面供应充足，拟议住宅发展能更有效地利用珍贵土地资源，以满足不断变化的市场需求。拟议住宅发展，能与现时的住宅社 区相融合；拟议发展能加强社区活力，为马头角区及东九龙带来生气。拟议发展能促进住宅区内的剩余工业用途之逐步淘汰，不会带来工业与住 宅为邻所产生的问题。

资料显示，培新集团于2016年以约7.18亿购入，项目曾于2021年申请重建1幢楼高23层高写字楼，涉及总楼面约25.9万方呎。

深水湾道66号屋地重建获批

另外，2023年以36亿易手的寿臣山深水湾道66号屋地，去年向城规会申请放宽上盖面积限制，以重建2幢楼高3层的独立屋，另有1层停车间，可建总楼面约1.65万方呎，料于2029年落成。日前已获规划署不反对，城规会昨审议后在有附带条件下批准。

柴湾德昌大厦重建酒店获批

兴胜创建等持有的柴湾德昌大厦，去年向城规会申请放宽20%地积比率限制，以重建1幢楼高32层的酒店，共提供363个酒店房间，涉及可建总楼面约15.14万方呎。城规会昨审议后，决定有附带条件下批准。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

