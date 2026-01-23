连锁找换店租铜锣湾渣甸坊巨舖 每月30万 卓悦曾以200万承租
更新时间：14:14 2026-01-23 HKT
发布时间：14:14 2026-01-23 HKT
发布时间：14:14 2026-01-23 HKT
铜锣湾渣甸坊及启超道交界一个地舖，建筑面积约2500方呎，早前以每月30万租出，市场消息透露，登记租客为连锁找换店HONG KONG EXCHANGE。
铜锣湾恩平道54号低层地下A舖及渣甸坊7号地舖，位处渣甸坊与启超道交界，建筑面积约2500方呎，旧租客龙城药房，前年11月进驻，月租约30万，租用一年后迁出，该巨舖去年12月再以每月30万租出，呎租约120元，新租客HONG KONG EXCHANGE，该连锁找换店近年连租一线舖，包括铜锣湾罗素街，尖沙咀北京道及旺角西洋菜南街。
该舖早年则由化妆品连锁店卓悦承租，卓悦自2005年开始承租，最初月租43.8万，其后加租续约，直至2014年急升至200万，为该舖历来最贵租金，最新租金相对卓悦在2014年时大跌170万或85%。
相关文章：铜锣湾渣甸坊巨舖 月租逾30万 手信店进驻 平均每呎120元
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT