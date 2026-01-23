Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁找换店租铜锣湾渣甸坊巨舖 每月30万 卓悦曾以200万承租

楼市动向
更新时间：14:14 2026-01-23 HKT
发布时间：14:14 2026-01-23 HKT

铜锣湾渣甸坊及启超道交界一个地舖，建筑面积约2500方呎，早前以每月30万租出，市场消息透露，登记租客为连锁找换店HONG KONG EXCHANGE。

铜锣湾恩平道54号低层地下A舖及渣甸坊7号地舖，位处渣甸坊与启超道交界，建筑面积约2500方呎，旧租客龙城药房，前年11月进驻，月租约30万，租用一年后迁出，该巨舖去年12月再以每月30万租出，呎租约120元，新租客HONG KONG EXCHANGE，该连锁找换店近年连租一线舖，包括铜锣湾罗素街，尖沙咀北京道及旺角西洋菜南街。

该舖早年则由化妆品连锁店卓悦承租，卓悦自2005年开始承租，最初月租43.8万，其后加租续约，直至2014年急升至200万，为该舖历来最贵租金，最新租金相对卓悦在2014年时大跌170万或85%。

相关文章：铜锣湾渣甸坊巨舖 月租逾30万 手信店进驻 平均每呎120元

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选 两类人才有望上位？
政情
6小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
22小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
23小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老 撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光 网民：弥漫粉红泡泡
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡
影视圈
6小时前