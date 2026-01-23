连锁找换店租铜锣湾渣甸坊巨舖 每月30万 卓悦曾以200万承租

铜锣湾渣甸坊及启超道交界一个地舖，建筑面积约2500方呎，早前以每月30万租出，市场消息透露，登记租客为连锁找换店HONG KONG EXCHANGE。

铜锣湾恩平道54号低层地下A舖及渣甸坊7号地舖，位处渣甸坊与启超道交界，建筑面积约2500方呎，旧租客龙城药房，前年11月进驻，月租约30万，租用一年后迁出，该巨舖去年12月再以每月30万租出，呎租约120元，新租客HONG KONG EXCHANGE，该连锁找换店近年连租一线舖，包括铜锣湾罗素街，尖沙咀北京道及旺角西洋菜南街。

该舖早年则由化妆品连锁店卓悦承租，卓悦自2005年开始承租，最初月租43.8万，其后加租续约，直至2014年急升至200万，为该舖历来最贵租金，最新租金相对卓悦在2014年时大跌170万或85%。

