地监局去年接获投诉增逾5成 「发出违规广告」占最多

地产代理监管局总结2025年工作，指去年局方开立253宗投诉个案，按年增加56%，当中涉及「发出违规广告」的投诉占最多，按年增加1.7倍至81宗，造成整体投诉数字上升。

地监局主席萧泽宇表示，去年开立的投诉个案中，涉及一手住宅物业的投诉有40宗，较2024年增加13宗，期内没有开立涉及境外物业的投诉。最常见投诉性质为「发出违规广告」，合共有81宗，不少涉及提供错误楼盘照片，或发出广告前未获业主书面授权，其中有77宗涉及网上广告，比2024年27宗，按年增加50宗或约1.85倍。

地监局萧泽宇（右）表示，去年开立253宗投诉个案，按年增加逾5成。左为梁松泰。

该局去年巡查一手楼盘销售点668次、地产代理商舖932次、就有关反洗钱/打击恐怖分子资金筹集的指引进行1120次抽查，并抽查网上物业广告1691次，期间合共发现113宗违规个案，大部分涉及违规广告。

纪律制裁方面，局方去年对319名持牌人或前持牌人采取纪律处分，包括暂时吊销9个牌照及撤销83个牌照，去年合共罚款约470万，全部拨归政府库房。

萧泽宇又说，截去年12月底，个人牌照总数为37744人，按年减少1.9%；年内有1576人新领牌照，按年轻微增加70人或约4.6%。近期代理人数有上升趋势，暂时不考虑增加牌费。

「简朴房」下月发新执业通告

他续表示，随着《简朴房条例》于今年3月起逐步生效，该局将于2月推出新执业通告及作出相关宣传和教育。地监局行政总裁梁松泰补充，由于条例分阶段生效，涵盖时间广，有需要让代理详尽理解。

此外，地监局会继续为新来港人士及学生等不熟悉本地物业交易的人士提供教育。对于业界在大埔宏福苑火灾后自发帮助受影响居民及业主，地监局表示感谢并鼓励业界继续为公益出力。

