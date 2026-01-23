准买家不满地产代理 转人再签「睇楼纸」避付佣金 惟专家提醒 「随时被追收双重费用」

买楼签「睇楼纸」是指定动作，但若处理不当随时有损失。近日有准买家在社交平台求助，指签署睇楼纸后因不满原代理服务，转投另一地产公司购入同一单位，问及是否需要支付双份佣金，引发热议。事实上，大众对「睇楼纸」存在不少疑问，包括是否一定要签署、有效期多长，中途想转代理应怎样处理等《星岛头条》专访中原训练学院院长郭昶，拆解当中细节以及坊间误解。

该名准买家在Threads发文，指自己已签署俗称「睇楼纸」的地产代理协议，但因不满该代理服务，最终透过另一间大型地产代理行购入该单位，不知会否被原代理追讨佣金。帖文一出，几乎所有人都给出肯定答案「会呀！因为你买咗就要两边都俾佣金，呢样嘢真系要小心」、「朋友试过，真系要俾两边佣，唔系出律师信咁简单」。

有人「献计」称可向新代理表明「另一边都签咗」，要求两间代理自行协调。亦有业主分享经历，指家人数年前曾签睇楼纸，但有感对方不专业，自己便选择了另一间代理公司完成同一单位的买卖，结果时隔数年被原来的代理追佣，好奇对方如何追踪。另外，有人建议可让家人或朋友签署，甚至有人表示索性不签，「你唔签又唔犯法，反而签咗手尾仲长。」

「代理自行解决」做法不现实

对于网民建议两间代理自行协调，郭昶直言并不现实。他指出，不同公司的代理存在利益竞争，往往各自主张有权收取佣金，责任不应由买家转嫁给两个互不相识的对手处理。

若遇到已签纸但不满意代理态度的情况，郭昶认为最安全的做法是沿用同一间地产代理，但改由另一位代理接手跟进，由于同一代理行，一般就不会产生争议；相反，若转投另一间公司再买入同一单位，就会产生双倍佣金问题。

追溯期长达6年 查册即可确认

至于隔几年都追到，郭昶解释，代理行有完善的监控机制，会定期留意市场成交纪录，若发现曾带客人看过的单位易手，只需在土地注册处查册，就可对比买家姓名。一旦确认身份，便可展开法律追讨。他提醒，追讨欠款的时效可长达6年，故「隔几年才收到律师信」绝非天方夜谭。

拆解「代签」灰色地带 情侣非亲属难追究

对于由家人及朋友签署的建议，郭昶详细分析了当中的灰色地带。睇楼纸条款通常包含「关联人士」，因此买家的配偶、父母、兄弟姊妹等直系亲属亦受「睇楼纸」所限；至于朋友代签则有机会被视为「代理人」，买家仍需承担佣金。

然而，男女朋友则属例外。郭昶表示，由于法律上并无亲属关系，即使准备结婚，在法律上仍未构成夫妇，只能视为朋友。若两人各自与不同代理签署睇楼纸，并由其中一方买入单位，这类情况在法律途径上的确较难追讨。

睇楼前签最正确

目前不少代理为免给客人压力，倾向「睇完楼先补签」甚至成交前才签署，郭昶认为这已成业界歪风，「我认知市面上一半代理都唔使客签，一半代理就睇完先签，全部都系违规。」

他强调，正确做法在准买家上楼前签署睇楼纸，如在屋苑大堂等候管理处交钥匙期间。这样做的好处是在参观前就已经明确了双方的权责。如准买家坚持不签睇楼纸，代理有权不继续睇楼活动，以保障自己权益。

为免支付两次佣金，郭昶建议准买家留意两点保障自己：

1.预先核对

睇楼当日，应先向代理交代曾否参观过该屋苑单位，若曾由其他代理带看同一单位，应避免重复参观。

2.列明睇楼纸有效期

地监局建议，睇楼纸有效时间不超过3个月，即在睇楼后3个月内买入该单位，就需要向代理支付佣金。不过，部份睇楼纸的有效期列明「直至另行通知」等字眼，准买家最好在签纸时就要求代理列明确实有效时间，避免被追讨两份佣金。

