尖沙咀力宝自用单位沽售 罗启邦：旅行社迁深圳 月省近20万

楼市动向
发布时间：11:46 2026-01-22 HKT

万通旅行社近期沽售自用的尖沙咀力宝太阳广场单位，该旅行社董事罗启邦表示，由于迁址深圳经营，缩细港办公室，月省近20万开支。

罗启邦表示，旗下万通旅行社已迁址罗湖商厦，该处聚集行家，具协同效应，港写字楼八人缩减至一人，本来自用3000多呎，现减至1000多呎，足够旗下业务所需，除了旅行社外，还有投资及信贷生意。旅行社搬迁后，不但每月节省接近20万的开支，更锁定商厦利润。

锁定利润 32年升2.9倍

力宝太阳广场9楼4室，建筑面积1152方呎，以1264.2万易手，呎价10974元，原业主于2003年8月以647.5万购入9楼3及4室，建筑面积共约2311方呎，呎价约2802元，32年升2.9倍。现时，万邦自用903室。

罗启邦父亲罗佛照，于2003年亦购入同厦905室，面积1152方呎，作价380万，早前以1325万成交，22年帐面获利约945万，升值2.5倍。

