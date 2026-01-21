土瓜湾「废墟」银主盘开价290万推拍 投资者博收购落空终断供
更新时间：14:34 2026-01-21 HKT
发布时间：14:34 2026-01-21 HKT
发布时间：14:34 2026-01-21 HKT
土瓜湾谭公道142号一伙面积近600呎的旧楼单位，将于今日（21日）下午公开拍卖，开拍价290万元，呎价约4,924元。该单位原由旧楼投资者持有，近7年前斥150万元购入，原意待发展商收购重建以套现，但未待甩手便因断供而沦为银主盘。
7年前150万买入
上述单位位于谭公道142号，属旧式唐楼，实用面积589平方呎。据悉，原业主为投资者，因看好旧楼投资潜力，于2019年8月斥资150万元购入单位，打算静待发展商收购以套现离场，故一直未有修缮单位内部。不过，购入后经济环境转变，楼市渐趋下行，发展商亦放缓收购步伐，致使投资计划落空，其后更因断供，单位遂由银主接管并推出拍卖。
即睇谭公道银主盘内部：
原业主于买入单位后，一直未有装修。从拍卖资料及相片所见，内部状况残旧，状况更是形同废墟。天花批荡及墙身油漆大幅剥落，地面满布碎石及建筑废料，部分水电喉管外露变形。
资料显示，谭公道142号物业于1955年落成，楼龄近71年，一带早年不乏财团收购。资料显示，谭公道一列旧楼于2019年中获神秘财团出价逾20亿元洽购，住宅单位收购价达每平方呎约1.7万元。另外，谭公道75号全幢商住旧楼亦于2018年由「造纸大王」家族、理文造纸行政总裁李文俊及相关人士以5,300万元购入。
|拍卖详情
|拍卖日期及时间
|2026年1月21日 (星期三) 下午3时
|拍卖地点
|中环章记大厦3楼A室
|拍卖行
|忠诚拍卖行
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT