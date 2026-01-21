土瓜湾「废墟」银主盘开价290万推拍 投资者博收购落空终断供

土瓜湾谭公道142号一伙面积近600呎的旧楼单位，将于今日（21日）下午公开拍卖，开拍价290万元，呎价约4,924元。该单位原由旧楼投资者持有，近7年前斥150万元购入，原意待发展商收购重建以套现，但未待甩手便因断供而沦为银主盘。

7年前150万买入

上述单位位于谭公道142号，属旧式唐楼，实用面积589平方呎。据悉，原业主为投资者，因看好旧楼投资潜力，于2019年8月斥资150万元购入单位，打算静待发展商收购以套现离场，故一直未有修缮单位内部。不过，购入后经济环境转变，楼市渐趋下行，发展商亦放缓收购步伐，致使投资计划落空，其后更因断供，单位遂由银主接管并推出拍卖。

即睇谭公道银主盘内部：

原业主于买入单位后，一直未有装修。从拍卖资料及相片所见，内部状况残旧，状况更是形同废墟。天花批荡及墙身油漆大幅剥落，地面满布碎石及建筑废料，部分水电喉管外露变形。

资料显示，谭公道142号物业于1955年落成，楼龄近71年，一带早年不乏财团收购。资料显示，谭公道一列旧楼于2019年中获神秘财团出价逾20亿元洽购，住宅单位收购价达每平方呎约1.7万元。另外，谭公道75号全幢商住旧楼亦于2018年由「造纸大王」家族、理文造纸行政总裁李文俊及相关人士以5,300万元购入。