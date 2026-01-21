换楼客撑起逾千万中价楼 代理：议幅缩窄至最多2% 康怡花园1260万沽

楼市气氛持续向好，不仅上车客加快置业步伐，换楼客入市意欲亦回升，多个中价屋苑如鲗鱼涌康怡花园、长沙湾泓景台、马鞍山迎海及天宇海等，议价空间逐渐缩窄，最新录得的成交，议幅只有约1%至2%。

中原分行首席分区营业经理杨文杰表示，康怡花园J座中层3室，面积约882方呎，3房1套间隔，最新以1260万售予换楼客，呎价约14286元，属市价水平。

据了解，单位原开价1288万放售，即仅减价28万已获承接，议价空间只有约2.17%。他又说，本月至今康怡花园暂录约13宗买卖成交，较上月同期增加约30%。

泓景台每呎1.6万沽

中原分行高级区域经理许永生表示，长沙湾泓景台5座低层C室，面积660方呎，采3房套间隔，最初开价1100万放售，议价后仅轻微减价15万或约1.36%，最终以1085万成交，呎价16439元，属市价水平，买家为换楼客。

美联分行首席高级营业经理李天杰表示，马鞍山迎海20座高层A室，面积1379方呎，属4房2套间隔。

据悉，单位3日前以2388万放售，议价后减价40万或约1.68%，最终以2348万成交，呎价约17027元，属市价成交。

中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山天宇海7A座高层A室，面积938方呎，4房连套房及储物房间隔，原开价约1300万放售，议价后减价20万或约1.54%，以1280万成交，呎价约13646元，属市价成交，买家为换楼客。

太古城1138万成交

值得留意的是，除换楼客之外，近期中价盘不乏首置客承接。港置分行首席联席董事布家良表示，鲗鱼涌太古城卫星阁中层G室，面积约664方呎，属3房间隔。单位以1150万 放盘约三个月，获外区换楼客洽购，议价后仅轻微减价12万或约1.04%，以1138万成交，呎价约17139元，属市价成交，而买家为首置客。

