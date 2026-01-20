北都再松绑 发展局加快大型项目审批 联同三部门缩短时限 业界：有助鼓励财团投资

政府全力发展北部都会区，发展商昨日公布「加快大型私人发展项目的发展审批」，并联同规划署、地政总署及屋宇署三部门，加快发展项目处理及审批流程，是次「拆墙松绑」措施，主要针对500伙或以上大型住宅发展项目，以及总楼面在10万方米或以上的商业项目及相关创科产业发展项目等，以配合北部都会区发展步伐。消息人士指出，此举将有助鼓励财团参与及投资北都发展。

发展局加快大型私人发展项目的发展审批程序，引入加强便利化措施及简化安排。发展局联同规划署、地政总署及屋宇署，就识别规划、土地及建筑阶段主要审批流程，并与其他部门合作，制订新措施以加强内部监察，从而加快发展审批。这些措施将适用于全港范围，包括北部都会区及非北部都会区的项目，以回应去年《施政报告》中关于「进一步精简行政程序」建议。

针对500伙以上住宅项目

整个缩短审批流程，主要针对的私人发展项目包括伙数达500伙或以上的住宅发展项目、总楼面在10万方米（约107.6万方呎）以上的商业发展项目，以及所有相关产业发展，包括创新及科技、教育、医疗及卫生、旅游、物流、绿色能源，以及艺术、文化与创意产业等，包括其他具策略性重要意义、或获政策支持而需要快速处理项目。

是次联合三个部门，其中规划署至少80%查询及申请须在6个月内完成，为确保及时处理，建议在现行法定规划申请流程之外，并行设立一个三层监察/上报机制，此机制亦适用于申请前查询。

地政总署收到大型租契修订/换地申请等，须在20周内提交至地区地政会议，而收到有效申请后，须于10周内向申请人发出满意纸，或于8周内转达政府部门意见予申请人，若申请人与政府部门意见存在分歧，地政总署会协调相关部门为申请人解决分歧；若未能解决，地政总署考虑将个案提升至政府高级别分管机关，按发展局通函指引提供指示及解决。

屋宇署在处理北都项目一般建筑图则在首次提交或重大修订处理时间，由60日缩短至45日，在北都及非北都项目无重大规划、地政或消防安全问题前提下，至少80%一般建筑图则可于首次或第2次提交时获批。

消息人士指出，是次缩短审批流程，相信可鼓励财团参与及投资北都的意欲。

设立高层次介入上报机制

发展商是次主要透过为各部门设定明确的内部时限以供遵循，责成规划署、地政总署及屋宇署密切监察遵行情况，并设立高层次介入的上报机制，能更及时地发现和解决潜在问题或挑战，从而加快发展审批。在处理与土地发展相关的申请时，各部门应继续遵循发展局第1/2024号一般通告「采取便利协作思维」中所述的政策方向及做法。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，透过跨部门协作，加快大型发展项目的审批流程，对北部都会区的发展起正面积极作用，随着审批效率加快，将有助加快项目发展，令该区成为香港新经济引擎。

泛海国际执行董事关堡林表示，现时在地皮发展上，由于每个部门有既定时间表，如遇问题，部门之间来来回回甚为费时，若3个部门可联手审批，能缩短时间，对发展项目绝对有帮助。但针对单位在500伙或以上的住宅项目，由于项目发展为中小型或豪宅项目，两者在单位伙数上有相当差别，期望可弹性处理，或以总楼面作衡量准则。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，不少产业企业，即使与地产没有相关，亦会考虑北都基础建设、配套等情况，故缩短审批时间，可令这些企业对北都的发展信心增加。