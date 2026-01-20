「剑神」张家朗再入市 187万购云汇车位 半年前逾1600万买同屋苑3房

「剑神」张家朗再入市，市场消息指，张家朗新近掷187万元买大埔白石角云汇一个车位，若连同去年中以逾1,600万买入的同屋苑高层三房计，半年合共逾1,788万元入市。

据悉是次成交为云汇第1期B层单号车位，新近在上月以187万元买入，据登记买家显示为张家朗（CHEUNG KA LONG），与两届奥运金牌得主、有「香港剑神」 之称的香港剑击运动员张家朗同名，料为同一人。参考同层一个单号车位，最新成交价为191万元，即今次张家朗买入的车位造价较最新成交平4万元或2.1%。

去年中逾1600万买云汇高层3房套 邻近体院

张家朗去年7月斥资1612.4万元，一手购入同屋苑云汇高层一个3房单位，单位实用面积932方呎，属3房套及储物室间隔，采传统梗厨设计，呎价1.73万元，连同是次今次车位计，张家朗半年累计掷逾1,788万元入市。

云汇由新地发展。

根据该楼盘成交纪录册资料显示，买家选用180日成交期，临时订金即楼价5%于投标书获卖方接纳当日（即接纳书的日期）缴付，其后楼价5%加付订金于接纳书的日期后60日内缴付，楼价余款90%于接纳书的日期后180日内缴付；另外，可享有认购该期数或其他期数内一个住户停车位的权利。

该新盘邻近火炭的香港体育学院，而张家朗一直在该院接受训练，对区内环境十分熟识，故亦甚为方便。

张家朗两届奥运净袋1650万奖金

2016年张家朗首夺亚洲击剑锦标赛冠军，成为香港首位个人亚洲赛王者，其后分别在2021年东京奥运男子花剑个人赛，以及2024年巴黎奥运男子花剑个人赛两度摘取金牌，故有香港「剑神」之称。张家朗在东京奥运取得金牌后，获「精英运动员计划」500万元奖金。另外，由于张家朗毕业于林大辉中学，因此也获得林大辉中学毕业生奖励计划250万元奖金，合计750万元。

2024年张家朗在巴黎奥运男子花剑个人赛中，成功卫冕金牌。根据马会「优秀运动员奖励计划」，张家朗可获600万元奖金。此外，张家朗由于是林大辉中学毕业生，可再获「林大辉慈善基金」奖励，金额为300万元，即两届奥运至少净袋1,650万元。

