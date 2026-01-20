减息及粤车南下带动 利嘉阁料今年工商舖成交势破5200宗 按年升17%

代理行发表今年工商舖市场走势预测，利嘉阁认为整体市场向好发展，全年料录5,240宗成交，按年升17%，创5年新高。

利嘉阁（工商舖）地产董事黄应年表示，上述预期主要因为市场今年受惠低息环境、经济增长、粤车南下及商厦需求有心动力等因素，预计整体商厦市场向好。

黄应年说，若《财政预算案》于按揭方面著手推出利好措施，能有效带动工商舖市场发展。

黄应年续称，相信外地企业继续进驻，新兴产业扩张，预期写字楼市场今年录逾1,440宗，涉350亿元。价钱方面持平或跌5%，因仍有个别投资者有沽货需要，面对价钱压力。

写字楼市场成交去年回到逾千宗水平，录1,074宗，合约登记总值就由2024年约153亿升8成至去年279亿元。

利嘉阁（工商舖）地产工商部高级营业董事朱亮恒指出工厦价钱今年料有5%至8%升幅，全年录2,600宗成交，涉190亿元。

2025年工厦成交量较2024年的近年低位录反弹，录2,281宗，宗年增约26%，买卖金额共约165.71亿元，按年增约5%。其中以200万至不足500万元录1,070宗最多。

利嘉阁（工商舖）地产商舖 、商业及投资部高级营业董事郑得明表示，游客回归带动商铺成交，展望利好因素今年持续，商铺价钱能录最多10%升幅，料录1200宗成交，按年升约8%。去年录1,113宗商铺成交，按年增18%。因逾亿元大额交投减少，导致总成交金额按年跌约20%至65.21亿元水平。