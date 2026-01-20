普通话拼音买家入市积极 去年录近1.4万宗 按年增两成创新高 启德新盘最受追捧

2025年本港楼市止跌回升，内地资金来港置业保持积极。中原数据显示，去年本港私人住宅录得的买卖登记中，姓名为普通话拼音登记的买家占近1.4万宗，按年增加20%，涉及金额超过1400亿，按年增加逾8%，无论宗数或金额均创历来新高，并且连续3年「价量齐升」。

连续3年「价量齐升」

中原表示，去年全港合共录得逾5.66万宗私人住宅买卖登记，当中姓名为普通话拼音登记的买家占13958宗，较2024年的11631宗，按年增加20%；涉及金额超过1400亿，高见1410亿，较2024年增加逾8%，连续两年突破千亿大关。

去年一手市场涉及普通话拼音买家的成交金额录约789亿，仅次2024年的798亿，属历史次高，涉及买卖宗数首次突破6000宗关，录约6502宗按年增17%；若与2022年「撤辣」前低位仅1212宗及184亿比较，增幅更达4倍及3倍。去年12月普通话拼音买家录1410宗成交，按月增10%，创5个月新高。

内地买家普遍倾向新发展区，其中启德新区已成为置业热点。去年该区2222宗一手成交中，普通话拼音买家占1169宗，所占比例高达50%，宗数居全港之冠。

今年料破1.5万宗

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，随着环球经济向好、减息刺激需求、一手库存量逐步回落，加上「北水效应」持续，今年普通话拼音买家买卖宗数有望突破1.5万宗，再创1995年有纪录以来新高。

