利是封店又出动 进驻尖区加拿分道舖 每月10万短租

上址为加连威老道21A及21B号德立大厦地下C及D舖，建筑面积各约586方呎，合共1172方呎，面向加拿分道，最新由「利是封专卖店」承租，月租约10万，平均每呎85元。

相连舖面积共1172呎

该物业曾由本地化妆品及保健品店「樱花荟」承租，为该店攻港首个分店，2023年6月进驻，一并承租该厦3个地舖，涉及地下A、C及D舖，建筑面积共约1640方呎，月租约50万，平均呎租约305元，租期3年，仅经营两年便于去年宣告结业。舖位其后重新分间成细舖放租，叫租每月55万，较旧租高10%，去年6月中则减至47万。

随后，有见舖位仍未租出，业主将3连舖重新分拆为A、C及D舖3个独立舖放租，建筑面积约468至586方呎，意向月租18万至25万，减低入场租金，希望加快步伐租出。

最终，上述3个舖位之中面积最细的单边舖（A舖）率先获承租，建筑面积约468方呎，最终以每月20万租出，较叫租25万低两成，呎租约427元。药房看中A舖位于加连威老道与加拿分道单边，位置最佳。C及D舖各约586方呎，各以18万放租，合共36万。

每月10万租柏丽大道舖

「利是封专卖店」除承租上址外，还承租尖沙咀栢丽购物大道一个最靓地舖，涉及地下1号舖，建筑面积约790方呎，获利是封店承租，平均呎租127元。该舖是栢丽购物大道第一间舖位，最接近清真寺及港铁站出口，属于龙头位置。

利是封店短租栢丽大道舖 每月10万 料租至农历年后

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，今年整体经济有所改善，短租客亦积极找客，除了利是封外，包括过年礼物，年花及糖果食品等等，不过，由于近年舖位租赁增加，盘源减少，短租盘未有以往的充裕。