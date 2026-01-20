湿地公园红叶潮引爆打卡热 邻近屋苑变VIP位置 住户赞环境「退休一流」

本港红叶季踏入盛放期，天水围湿地公园「演替之路」凭借落羽松转红的绝美景致，吸引不少市民专登跨区观赏。社交平台Instagram及Threads上涌现大量以红叶为主题的打卡帖文，画面充满置身外国的异国氛围，令湿地公园瞬间成为周末热门目的地。

网民笑言「半个香港人都嚟晒」

根据社交平台资料可见，湿地公园于早上10时开放，已有不少市民到场，至下午人潮更多，需要排队进场。有人更在Threads发文笑称「我怀疑有半个香港嘅人都嚟晒天水围湿地公园，呢度就快陆沉。」亦有意见认为，这反映「香港人确实需要多一点这类喘息空间」。

单位远望景观成卖点

毗邻湿地公园的Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，部分单位可享湿地一带怡人景致。有住户在会所拍摄缩时影片，记录园外络绎不绝的人流，笑言「见证半个香港嘅人去咗天水围」，并指平时公园人流不多，拍照更美，强调这种热闹情况「一年只有一次」。

有Wetland Seasons Park住户在会所拍摄缩时影片，记录园外络绎不绝的人流。

有Wetland Seasons Bay住户向《星岛头条》表示，虽然游人众多，但不认为会造成不便，并指自己可在单位远眺湿地美景，保持私隐与舒适度，犹如「VIP位置」。此外，她认为屋苑附近环境清幽，会所配套完善，整体居住体验理想，尤其适合退休人士生活，明言「退休一流」。

主打低密度 景观开扬贴近自然

回顾2014年，政府推出天水围第115区及第112区招标，最终由新地以共约41.88亿元投得，每呎楼面地价仅约1,850元，创当时区内13年新低。至于Wetland Seasons Park及同系Wetland Seasons Bay分别位于湿地公园路9号及1号，采用阶梯式低密度发展，不少单位都可以望到湿地公园的园内风光，高层更可远眺深圳景。

Wetland Seasons Park分为3期发展，于2021年初逐步交楼。屋苑由40座住宅大楼及洋房组成，提供1,727个单位，实用面积由282至1,958平方呎，户型涵盖1房至4房。2019年底开售时，第一期首批折实呎价约11,388元；二期均价跟一期相若，首批平均呎价11,300元，而第三期首批呎价则为12,968元。屋苑1期现有36个放盘，入场门槛最低的中层1房户型，可望慧景轩附近及小学，叫价400万元。

同系Wetland Seasons Bay同样分3期发展，于2022年2月开始落成，由36座楼宇及洋房组成，共有1,996个单位，设有开放式至5房间隔，实用面积为245至1,895平方呎。2021年8月开售时，第一期首批折实呎价升至13,698元。屋苑现有84个放盘，入场门槛最低为2期1房户型，望内园景，叫价388万元。

两房单位近期490万易手

尽管环境优美，但受屋苑成交价仍面临压力。中原地产天水围副分区营业经理何家乐表示，分行新近促成天水围Wetland Seasons Park第1期20座高层B1室成交，单位实用面积约432方呎，原则属两房间隔，望内园景观，高层开扬。

据了解，上车客心仪屋苑楼龄新，单位装修新净，睇楼后迅速还价洽购，业主亦肯配合，最后减价10万元，以490万元易手，呎价约11,343元。原业主于2020年初以571.99万元一手购入单位，持货约6年，现转售帐面亏蚀81.99万元，单位期内贬值约14.3%。

