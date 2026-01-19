Ken Sir吕宇健炒细价楼再获利 420万沽荃湾中心 持货不足1年转手赚逾一球

二手楼价近月出现回升，部分投资者把握楼市反弹成功获利。​资深投资者吕宇健（Ken Sir）新近以420万元沽出荃湾中心一伙高层户，较去2025年2月份买入价，帐面上升33%或105万元。

直击荃湾中心高层户内部：

2025年2月买入价315万

美联高级分区营业经理钟家豪表示，荃湾中心19座中层H室，面积374方呎，属2房间隔，以420万转手，呎价约11321元。原业主为资深投资者Ken Sir，去年2月315万买入单位，有外区收租客见单位全新装修想承接，最初Ken Sir惜售想封盘，其后见买家有诚意，故零议价卖出单位。

Ken Sir前后持货不足1年赚105万，单位升值约33%。而新买家出价较银行估价高约14%，买入作收租用途，预计租金14500元，回报约4.15厘。

Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元

