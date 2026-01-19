Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ken Sir吕宇健炒细价楼再获利 420万沽荃湾中心 持货不足1年转手赚逾一球

楼市动向
更新时间：12:40 2026-01-19 HKT
发布时间：12:40 2026-01-19 HKT

二手楼价近月出现回升，部分投资者把握楼市反弹成功获利。​资深投资者吕宇健（Ken Sir）新近以420万元沽出荃湾中心一伙高层户，较去2025年2月份买入价，帐面上升33%或105万元。

直击荃湾中心高层户内部：

2025年2月买入价315万

美联高级分区营业经理钟家豪表示，荃湾中心19座中层H室，面积374方呎，属2房间隔，以420万转手，呎价约11321元。原业主为资深投资者Ken Sir，去年2月315万买入单位，有外区收租客见单位全新装修想承接，最初Ken Sir惜售想封盘，其后见买家有诚意，故零议价卖出单位。

Ken Sir前后持货不足1年赚105万，单位升值约33%。而新买家出价较银行估价高约14%，买入作收租用途，预计租金14500元，回报约4.15厘。

Ken Sir吕宇健新一年即入市 299万买荃威花园两房 呎价不足6300元
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
17小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
3小时前
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
20小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
21小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
3小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
21小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
15小时前